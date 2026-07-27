POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Amonestat el bomber crític amb les places femenines
L’expedient es resol sense penalització laboral ni econòmica, però la defensa del professional demana la nul·litat i adverteix d’una possible via judicial.
La defensa diu que és una sanció per una opinió crítica i no per una mala conducta
Clàudia Mas
Fa mig any, la Generalitat va obrir un expedient disciplinari a Ricardo Cantero, bomber destinat al parc de Lloret de Mar, pels seus comentaris públics contra la reserva del 40% de les places per a dones. Ara, el procediment s’ha resolt amb una amonestació que no implica cap sanció laboral ni econòmica, segons confirmen a EL PERIÓDICO fonts dels Bombers de la Generalitat, malgrat que, segons ha manifestat el mateix bomber a les xarxes socials, la resolució el perjudica a l’hora d’obtenir una promoció: "Aconsegueix eliminar-me com a caporal", ha assenyalat.
La direcció de Bombers va tenir coneixement d’unes manifestacions que podien incloure "afirmacions inexactes" capaces de perjudicar "la imatge i la confiança de la ciutadania" en el cos de Bombers.
L’expedient advertia que aquests missatges podien posar en qüestió, davant l’opinió pública, la "seguretat" i la "professionalitat" del servei, així com "generar una sensació de risc o perill injustificada" sobre la seva capacitat operativa i la seva fiabilitat. "És injust i em treuen un dret. Després de suportar durant mesos assetjament, pressió, insults, injúries i calúmnies, m’expedienten i em persegueixen per defensar que entrin al cos de bombers les millors persones: els candidats que puguin demostrar objectivament més destreses, habilitats i capacitats", va afirmar Cantero a les xarxes socials.
Linda López, advocada del bomber, assegura a aquest diari que sol·licitaran la nul·litat de la resolució i que, si el recurs és desestimat, obriran la via judicial. Així mateix, López afegeix que "no s’acredita que hagués desobeït instruccions, revelat informació reservada, actuat durant el servei, causat un perjudici efectiu al funcionament del cos o lesionat l’interès general".
Segons la lletrada, la Generalitat ha sancionat manifestacions fetes "en l’exercici de la seva llibertat d’expressió, fora del servei i en el marc d’un debat d’evident interès públic". La defensa considera que la resolució suposa "la vulneració dels principis de legalitat, tipicitat, culpabilitat, presumpció d’innocència i proporcionalitat", a més d’una situació d’"indefensió" per la falta d’incorporació i esclariment de tots els antecedents que van donar origen a l’expedient.
Sanció a "una opinió"
López insisteix que "s’ha sancionat una opinió crítica i no una conducta disciplinàriament reprotxable". Així mateix, afirma que "la posició defensada per Cantero no ha sigut mai contrària a la incorporació de dones al cos ni a la igualtat d’oportunitats". Segons la lletrada, el debat s’ha centrat en el sistema d’accés, el principi de mèrit i capacitat i la conveniència que determinades proves, especialment les teòriques, siguin valorades amb els mateixos criteris per a tots els aspirants.
El 2022, des del Departament d’Interior es va establir una reserva del 40% de les places per a dones en les oposicions al cos de Bombers de la Generalitat, un cos històricament masculinitzat. La primera promoció que respon a aquesta mesura s’ha incorporat aquest 2025, en un procés que ha duplicat la presència femenina al cos.
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