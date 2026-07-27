Un auge sense precedents
El consum de productes de nutrició esportiva es dispara un 37% a Catalunya
Els suplements de proteïnes augmenten un 15%, tot i que el gruix de suplements correspon a productes de precompetició com la creatina.
Nieves Salinas
La demanda de productes de nutrició esportiva a les farmàcies s’ha disparat un 37% l’últim any a Catalunya (un 36% a escala estatal). "Un auge sense precedents" que té com a principal motor de creixement el segment de les proteïnes, amb un repunt del 15%, tot i que el gruix el continuen concentrant els productes de precompetició, com la creatina, amb un 70% del pes total.
Són dades de l’Observatori de Tendències de Cofares, la cooperativa de distribució farmacèutica. A més, l’Observatori revela que la farmàcia està guiant un canvi d’hàbits: la cura física ja no és exclusiva de l’estiu. La demanda "s’està desestacionalitzant" i, en aquest 2026, el pic màxim en nutrició esportiva es va registrar al març.
En general, amb la informació que aporta Cofares, la demanda acumulada de productes d’autocura a la farmàcia creix un 5% l’últim any. La categoria de salut digestiva de venda lliure ha registrat un augment del 5% en els últims 12 mesos.
Els probiòtics són el producte estrella, a l’acaparar el 37% de la demanda total. Andalusia, assenyala l’informe, es confirma com "un territori clau" en la cura del sistema digestiu, absorbint el 12% del volum nacional d’aquesta categoria. Cofares ressenya un altre "espectacular repunt" del 27% en la demanda de solucions per a intoleràncies i al·lèrgies digestives.
La demanda de productes de cura personal a la farmàcia ha crescut un 2%. Els consumidors busquen l’aval farmacèutic per a la cura del seu rostre, cosa que ha impulsat la línia facial un 4,2%.
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