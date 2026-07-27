L’incendi d’Àvila ja és el pitjor de la història d’Espanya
La millora meteorològica ajuda a lluitar contra tres focs que continuen actius i que han obligat a confinar o evacuar 90.000 veïns
El Govern declararà demà les zones danyades com a "greument afectades"
Daniel Gómez Alonso
El foc no dona treva, tot i que les condicions meteorològiques van obrir ahir la finestra a una relativa esperança. Els grans incendis forestals que assetgen la província a la Comunitat de Madrid i la província d’Àvila, i des de dissabte també la de Toledo, continuen actius i fora de control, tot i que les últimes hores s’ha aconseguit contenir una bona part dels fronts. El perímetre, però, encara no està consolidat i es mantenen actius "diversos focus" sobre els quals continuen treballant els equips d’emergència.
La Unitat Militar d’Emergències (UME) des de dissabte coordina les operacions en els incendis com si fos n’hi hagués un, amb un únic operatiu. Entre totes tres zones, el foc ja ha afectat unes 77.000 hectàrees i ha obligat a evacuar o confinar al voltant de 90.000 persones, segons les últimes dades del Ministeri de l’Interior. Només a Àvila han cremat unes 50.000 hectàrees, una superfície que converteix aquest episodi en l’incendi més gran registrat a Espanya.
"Coordinació exemplar"
"Si avancem molt a poc a poc i en positiu és per aquest esforç, perquè la meteorologia no hi ajuda", va remarcar ahir a la nit el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre "el més important i agressiu [incendi] de la història d’Espanya".
"Nombroses vegades supera la nostra capacitat d’extinció, tot i que trobem les maneres per aturar-lo amb les línies apropiades de defensa", va ratificar el segon cap de l’UME, Fernando Martín Pascual, des del post de comandament de Navalcarnero (Madrid).
"Queden hores complexes, però la nit ha sigut molt positiva" en la "lluita" contra l’incendi, havia explicat a primera hora d’ahir el president del Govern, Pedro Sánchez, en la visita al lloc de comandament de Castella i Lleó, situat a Navaluenga. A més, va anunciar que el Consell de Ministres declararà demà com a zones greument afectades per una emergència de protecció civil els territoris atacats pel foc.
També van parlar els Reis, que van visitar la localitat madrilenya de Villamanta, que ha acollit una bona part dels veïns desallotjats de casa seva i on van coincidir amb Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, i amb la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Sara Aagesen. Tant Felip com Letícia van destacar la "coordinació exemplar" entre les administracions, els serveis d’emergència i els ciutadans, i també van convidar a reflexionar sobre el futur per analitzar "què es pot fer més bé" durant els períodes sense incendis.
Per la seva banda, Ayuso va assegurar que treballa per posar en marxa una recuperació "inèdita" davant el gran incendi que afecta la serra oest. La presidenta de la Comunitat de Madrid va agregar que els municipis de Villamanta i Aldea del Fresno tenen molta experiència en aquestes dificultats i l’Executiu regional també va haver d’afrontar la dana, que va arrasar deu pobles, la Filomena, la pandèmia i "en temps rècord" va poder "reconstruir ponts, carreteres, habitatges, poliesportius i també zones cremades".
A uns quilòmetres d’allà, el cap del Primer Batalló d’Intervenció de l’UME, el tinent coronel Alfonso Arribas, va explicar que l’operatiu aconsegueix avançar de manera significativa en el conjunt del perímetre.
"Podríem dir que tots els fronts estan continguts. Només hi ha uns focus actius en què es treballa i esperem que les condicions ens permetin actuar a totes aquestes zones que es mantenen fora de control, tot i que no es tracta de tot el perímetre", va explicar a migdia sobre les tasques d’extinció.
Evitar l’encreuament de focs
L’evolució permet cert optimisme després d’un dissabte especialment complicat per les condicions meteorològiques. El principal objectiu continua sent ara evitar que l’incendi de Burgohondo, a Àvila, conflueixi amb el foc que avança des de Madrid. El cap de l’UME, el tinent general Francisco Javier Marcos Izquierdo, va explicar que els dos fronts només s’han unit en un "tram discontinu molt petit" a San Martín de Valdeiglesias, situat entre els dos incendis, però de moment no es pot parlar d’un únic megaincendi.
"Creiem que hem aturat l’avenç de les flames a l’interior dels dos incendis i també al flanc est, que podia girar cap a Madrid. El perímetre està definit, però no està consolidat", va advertir, però, Marcos, que va remarcar que la meteorologia continuarà sent determinant els dies vinents.
En la mateixa línia, el director tècnic d’extinció de l’incendi d’Àvila, Pablo Montejo, va explicar que ahir es va obrir "una petita oportunitat" que la resta de dies no havia existit per la millora de les condicions meteorològiques; es va estimar més, però, esperar fins a les hores centrals del dia per comprovar l’evolució del pronòstic meteorològic i va advertir que el període de més perill es prolongaria presumiblement fins a primera hora de la nit.
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