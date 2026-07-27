La xacra de l’estiu
L’incendi de la Vall d’Uixó ha cremat 6.500 hectàrees
Els 16.000 desallotjats pel foc seguien ahir sense poder tornar a casa seva
«És l’incendi més impressionant de tots els que he vist en 26 anys», assegura un bomber
Paloma Aguilar / Mónica Mira
L’incendi declarat dissabte a la Vall d’Uixó ha cremat ja més de 6.500 hectàrees i el seu perímetre ha crescut fins als 48 quilòmetres, però des de la direcció de les tasques d’extinció, es veu una possibilitat que pugui quedar estabilitzat "al més aviat possible", en els pròxims dies. Així ho van explicar ahir el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, i el subinspector en cap del servei de Bombers de Castelló i director tècnic del Lloc de Comandament Avançat (PMA), Antonio Rodrigo, després de la reunió del Cecopi que coordina els treballs d’extinció, segons informa Efe.
Els 16.000 desallotjats continuaven sense poder tornar a casa i es manté el confinament dels municipis de la Vall d’Uixó, Betxí i Onda, a fi de garantir la seguretat de les persones i mantenir lliures les vies d’accés perquè hi puguin treballar els serveis d’emergència. Valderrama ha explicat que l’incendi "continua actiu", però ha destacat la col·laboració existent entre administracions i entre els més de 400 efectius que treballen per aturar aquest foc, entre els quals hi ha 25 mitjans aeris, que continuaran treballant avui.
La zona zero
Quan dissabte es va activar el dispositiu de suport a les tasques d’extinció, el sergent del Cos Municipal de Bombers de l’Ajuntament de Castelló, Ximo de Jesús, al costat d’altres companys i mitjans terrestres es van dirigir de forma immediata cap a les localitats afectades seguint els plans establerts. A les 13.30 hores, aquesta primera dotació, a la qual més tard es van afegir més efectius i el relleu, ja havia arribat a la zona zero.
De Jesús, que fa gairebé tres dècades que està de bomber i que ha participat en diversos serveis importants, explica que és l’incendi "més impressionant de tots els que he vist en els meus 26 anys de servei, molt virulent i ràpid per la tercera onada de calor que patim". La tasca dels bombers de Castelló ahir va ser afrontar la propagació de les flames als voltants de Betxí i dissabte, des que van arribar, en la línia de defensa dels habitatges de la Vilavella, el barri Toledo de la Vall, i aquesta nit una gasolinera a l’entrada de la Vall d’Uixó.
"És un incendi de primer nivell", confirma aquest sergent del cos de bombers de Castelló quan les flames, que ha arrasat muntanya baixa i pinedes a la muntanya principalment, encara no està controlat.
"El nostre primer objectiu era defensar la localitat de la Vilavella que ja havia sigut desallotjada i impedir que el foc entrés a les cases. Tot i això, a la zona més rural, a prop de l’ermita, l’incendi va acabar afectant alguns habitatges", recorda Ximo de Jesús.
Treball titànic
"Després ens van traslladar fins a la zona de barranc al costat del barri Toledo de la Vall d’Uixó que també havia sigut evacuat on vam estar parant el foc per evitar més danys", afirma el sergent, que també explica que va ser una feina "titànica perquè les flames eren voraços".
Per De Jesús "ja hi havia factors previs per a un incendi d’aquesta magnitud: els més de 30 graus de dissabte, la tercera onada de calor, el ponent i el canvi sobtat del vent". "La vegetació és seca i si hi sumes el vent de ponent afavoreix les flames", confirma el bomber, que recorda que les altes temperatures, les fortes ratxes de vent i l’orografia del terreny "formen una combinació explosiva i propicia per a un incendi d’aquesta magnitud contra el qual ara lluitem".
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