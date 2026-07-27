La xacra de l’estiu
L’increment de desastres naturals dispara els problemes de salut mental
La comunitat científica avisa d’un augment de la solastàlgia, l’angoixa col·lectiva que provoquen les grans catàstrofes al planeta
El dolor no només afecta els desplaçats per les flames, sinó també els que observen el desastre
Valentina Raffio
Espanya crema. I mentrestant plora. Des de començament d’any, el foc ha protagonitzat ja uns 32 incendis forestals de gran magnitud i ha arrasat més de 130.000 hectàrees a tot el país. Cinc vegades més que l’any passat per aquestes mateixes dates. A Almeria, les flames han arrasat la zona de Los Gallardos i li han arrabassat la vida a 13 persones. En qüestió de setmanes, el foc també ha fet estralls a Les Gavarres (Catalunya), La Mierla (Guadalajara), Saragossa i desenes de punts més de la geografia espanyola. Les imatges dels actuals incendis d’Àvila i Madrid, que avancen sense control i han obligat a desallotjar ja més de 80.000 persones de les seves llars, mostren fins a quin punt els incendis estan adquirint una dimensió aclaparadora. I per això, segons afirmen els efectes, Espanya sencera plora de solesàlgia, el sentiment que descriu el dolor de veure un país assolat per desastres naturals i, sobretot, per les pèrdues vinculades a l’imparable avenç del canvi climàtic.
Angoixa col·lectiva
.La solesàlgia és un terme encunyat fa més de vint anys pel filòsof Glenn Albrecht per descriure el dolor que experimenten les comunitats quan el seu entorn pròxim es deteriora o es transforma de manera irreversible. Segons explica una anàlisi del fenomen elaborat pel Consell General de Psicologia d’Espanya, "a diferència del que passa quan experimentem nostàlgia, que ens remet a un lloc perdut en el temps i la distància, quan patim de solestàlgia continuem estant en el moment i lloc estimat però sentint que ja no ofereix consol ni protecció". Per això aquest sentiment de dolor i pèrdua que pateixen, per exemple, els que han sigut desplaçats pels incendis. O els que, des de la distància, veuen com Espanya està sent devorada per les flames i que, com a conseqüència, s’estan perdent llars, espais naturals, refugis de milers d’espècies i tota mena de paratges emblemàtics per al país.
La comunitat científica avisa que l’augment de desastres naturals al globus està augmentant el sentiment d’angoixa col·lectiva, els quadros d’ansietat i molts altres problemes de salut mental en la població. Una anàlisi elaborada per l’Associació Alemanya de Psiquiatria afirma que, a causa de l’augment de desastres naturals i fenòmens meteorològics extrems, també s’està incrementant la "càrrega d’estrès" i d’"experiències traumàtiques" en les persones exposades a aquests esdeveniments i que això, al seu torn, augmenta el risc que es produeixin trastorns afectius així com ansietat, depressió i trastorn d’estrès posttraumàtic. En aquesta mateixa línia, un article de l’Associació Americana de Psicologia afirma que fenòmens com els incendis estan provocant un augment generalitzat de "la sensació de por, tristesa i pànic" tant en els que viuen en primera persona aquests desastres com, en menor mesura, en els qui els observen des de la distància però empatitzen amb el dolor dels seus símils.
Ansietat i insomni
Segons apunten diversos estudis, els que fugen d’un incendi poden veure’s exposats a situacions psicològiques tan difícils com atacs d’ansietat, insomni, malsons i una profunda sensació d’angoixa. Un estudi realitzat per la Universitat de Califòrnia a San Diego després dels incendis de Camp Fire del 2018, un de més mortífers i destructius de la història de la regió, també apunta que els supervivents d’aquests esdeveniments extrems poden tenir taxes de trastorn d’estrès posttraumàtic similars o fins i tot superiors a les dels veterans de guerra. A Espanya, un estudi liderat per l’Institut de Salut Carlos III també apunta que la contaminació provocada pels incendis forestals provoca un augment dels ingressos hospitalaris relacionats amb problemes psicològics i de salut mental, així com amb les urgències vinculades problemes de depressió o ansietat. Aquest "fall psicològic", sosté el treball, es veu agreujat pels efectes del canvi climàtic que, entre altres coses, produeix una pèrdua de predictibilitat de l’entorn i una sensació que els problemes poden continuar escalant.
Segons va explicar a aquest diari la psicòloga Caroline Hickman, investigadora de la Universitat de Bath al Regne Unit, aquests sentiments d’angoixa no deixen de ser una resposta "normal" davant els escenaris de la crisi climàtica. I és justament per això que, tal com reivindica, no es tracta d’una cosa que s’hagi de combatre sinó que, abans que res, hem d’aprendre a conviure-hi i a canalitzar-ho cap a una cosa més constructiva.
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