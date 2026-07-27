manifestació
Mallorca protesta contra la massificació turística
Desenes de milers de persones reclamen un canvi de model econòmic. "La turistificació està ocupant les nostres cases", denuncien.
Més de 105.000 habitatges es destinen a ús turístic, alerten els organitzadors
Juan A. Moreno
És la tercera gran manifestació consecutiva contra la massificació turística a Palma. Desenes de milers de persones van recórrer ahir el centre de la ciutat sota el lema Mallorca al límit per reclamar un canvi de model econòmic i denunciar les conseqüències del turisme sobre l’habitatge, el territori i els serveis públics.
La marxa, convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, va aplegar 25.000 persones, segons la Policia Nacional a l’inici de la manifestació, i més de 70.000, segons l’organització, i va acabar amb moments de tensió a ses Voltes, on un grup de participants va acabar forçant les tanques d’accés al recinte.
Durant tot el recorregut es van succeir les pancartes amb missatges com Plor perquè destrossen ca meva, Tsunami turístic, la nostra extinció, Tenc dret a viure on vaig néixer, Més càstig per unes pintades que per deixar un poble sense veïns? i Do you find the beach? Jo cerc un sostre.
Els manifestants van corejar consignes com "menys turisme, més vida", "més mallorquins, menys alemanys" i "fora guiris dels nostres barris", mentre nombrosos turistes seguien el pas de la protesta des de les voreres, les terrasses i els balcons del centre de Palma, molts d’ells gravant la marxa amb els telèfons mòbils.
Abans de la lectura del manifest, l’organització va dedicar unes paraules a les dues activistes detingudes la setmana passada per les pintades en immobiliàries de Santa Maria del Camí, al considerar que han sigut "criminalitzades". Els assistents van respondre amb crits de "són activistes, no terroristes".
Ja des de l’escenari, la plataforma va assegurar durant la lectura del manifest que "Mallorca fa anys que va superar el límit" i va defensar que l’illa viu una situació d’emergència social que és derivada de l’actual model turístic.
Els organitzadors van afirmar que "la turistificació va envair les nostres costes, després els nostres pobles i les nostres ciutats i actualment està ocupant les nostres cases" i van denunciar que més de 105.000 habitatges de Mallorca es destinen a l’ús turístic, tant si és legal com il·legal. Aquesta situació –van afegir– provoca que "cada vegada som més les que ens veiem obligats a anar-nos-en" de l’illa.
Crítiques al Govern
El manifest va dirigir una bona part de les crítiques al Govern. "Si després de tres manifestacions multitudinàries avui tornem a ser aquí és malgrat les seves polítiques i no gràcies a elles", van assenyalar, abans d’exigir a les administracions que "deixin d’ignorar les demandes socials" i situïn "les necessitats de la ciutadania al davant".
La tensió es va produir uns minuts després. L’accés a ses Voltes va estar limitat i hi va haver nombrosos manifestants que van denunciar que no se’ls permetia entrar per assistir a l’acte final. Un grup d’assistents va acabar forçant les tanques instal·lades a l’entrada i la Policia va intervenir per contenir la situació, tot i que finalment va poder accedir un nombre més gran de persones al recinte.
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