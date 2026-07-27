successos
Un massatgista de la Bisbal anirà a presó per agressió sexual
Una cicatriu ha sigut decisiva per convèncer els jutges que els fets van succeir tal com els va relatar l’adolescent de 15 anys que va denunciar els fets.
Els Mossos van rebre quatre denúncies més, però cap ha evolucionat
Guillem Sánchez
Francesc Cabello Paneque, un massatgista de la Bisbal d’Empordà de 56 anys, ha sigut condemnat per agredir sexualment una menor de 15 anys al despatx del seu domicili particular. La sentència de l’Audiència de Girona ja és ferma i, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, el condemnat ingressarà en un centre penitenciari en els pròxims dies. Cabello Paneque, més conegut com a Neke a la població, havia presentat un recurs que els magistrats han desestimat: una cicatriu i la feina dels psicòlegs han sigut decisius per provar el relat de la víctima.
El Neke, un home que feia anys que exercia de massatgista a la Bisbal sense ser fisioterapeuta, va ser denunciat el juny del 2022 per una de les seves clientes: una adolescent de 15 anys. Per als pares de la víctima, el Neke era una persona de confiança: un home casat i amb fills que coneixien de l’escola, un veí vinculat a entitats socials i, en concret, al club de bàsquet.
El massatgista atenia els seus clients, gairebé sempre dones, al seu domicili particular. Tenia un despatx que era a la planta baixa, al costat del garatge: un cubicle sense finestres i il·luminat per un llum de sal. Durant els massatges, el Neke tancava amb clau, exigia que ningú truqués a la porta, posava música de relaxació i allargava les sessions el que fes falta. Dues de les seves clientes afirmen que mai sabien quant podien durar els massatges i coincideixen que, després d’agredir-les, el Neke les va comminar a callar dient-los que "el que passa aquí, es queda aquí".
L’enrenou
Fa quatre anys a la Bisbal es va saber de seguida que una adolescent havia acudit als Mossos d’Esquadra per acusar el Neke. La notícia va generar un enrenou incòmode per a la família de la menor, que va lamentar haver col·locat la seva filla al centre de les enraonies. Sobretot als pobles, quan preval la por de les víctimes a ser assenyalades, guanyen els agressors. En aquest cas va passar el contrari: el gest de la menor va animar diverses veïnes que també havien sigut víctimes del Neke en el passat a denunciar-lo.
Els Mossos van rebre quatre denúncies més. Però cap de les quatre ha evolucionat judicialment. Tres incumbien a delictes ja prescrits i, en conseqüència, han sigut arxivats. I la quarta, que atesa la gravetat dels fets continua vigent, va recaure en un jutjat que, pel que sembla, tenia altres prioritats. Es tracta d’una dona que tenia 34 anys quan van succeir els fets.
Encallada al jutjat
La denúncia presentada per la menor ha acabat el seu recorregut judicial en quatre anys al ratificar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la sentència.
L’òrgan ha rebutjat el recurs de l’agressor explicant que, tot i que és molt complicat jutjar fets que només van viure ell i la víctima, hi ha diversos elements perifèrics que, en aquest cas, recolzen la menor.
Per exemple, una cicatriu que el Neke té a l’engonal. La menor va relatar que aquest home, durant l’agressió, va arribar a despullar-se i la va obligar a tocar els genitals. El massatgista va emmascarar aquesta violència explicant-li que necessitava la seva ajuda urgent per calmar el dolor que li causava la cicatriu.
- Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
- El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
- Tres ferits, dos de greus, en una col·lisió entre dues motos i un tractor a Santpedor
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
- Tots a Tost: el dia que un despoblat torna a ser poble
- Atropellen una noia de 14 anys a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Un incendi obliga a desallotjar els veïns de tres habitatges del sector de Sant Miquel de Manresa