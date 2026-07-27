Recta final de la pacificació
Barcelona asfaltarà un tram de la Meridiana durant la primera meitat d’agost: mapa, dates i afectacions al trànsit
Els treballs s’han dividit en dues fases per garantir almenys un carril obert per sentit
El Periódico
La transformació de l’avinguda Meridiana encara la recta final. L’Ajuntament de Barcelona iniciarà aquest cap de setmana una de les últimes actuacions de la reurbanització del tram comprès entre els carrers de Felip II i Fabra i Puig amb la pavimentació de la calçada, uns treballs que s’allargaran de l’1 al 14 d’agost i que comportaran afectacions al trànsit i al transport públic.
La intervenció es desenvoluparà en dues fases per mantenir la circulació. Entre l’1 i el 7 d’agost s’asfaltaran els carrils d’entrada a la ciutat, des del passeig de Fabra i Puig en direcció a Felip II, mentre que del 8 al 14 d’agost els treballs es traslladaran als carrils de sortida de Barcelona, avançant en sentit contrari. Durant totes dues actuacions es garantirà almenys un carril obert al trànsit en cada sentit.
Les obres també tindran impacte en el transport públic. Els autobusos interurbans finalitzaran el recorregut a Fabra i Puig i únicament circularan per la Meridiana els serveis passants. A més, abans de l’inici de l’asfaltatge principal, el consistori aprofitarà aquesta setmana per pavimentar diversos encreuaments de l’avinguda. Aquest dilluns i dimarts s’actuarà a les interseccions amb Concepción Arenal, Riera d'Horta i Dublín, mentre que el dimecres serà el torn de l’encreuament amb el carrer de Felip II.
La nova Meridiana, més verda i accessible
La pavimentació de la calçada suposa una de les últimes grans fites d’una obra que va començar la primavera de 2025 i la finalització de la qual està prevista per a la tardor d’aquest any. Un cop completat l’asfaltatge, els treballs continuaran a les voreres, la instal·lació de mobiliari urbà i jocs infantils al node de la Sagrera, l’execució de parterres i zones verdes, la col·locació de la pèrgola fotovoltaica i la senyalització horitzontal i vertical.
Segons l’Ajuntament, l’actuació transformarà definitivament aquest tram de la Meridiana, que deixarà enrere la seva configuració d’autopista urbana per convertir-se en un eix més orientat a la mobilitat sostenible. La nova secció comptarà amb dos carrils de circulació i un de reservat als autobusos en cada sentit, un carril bici central segregat, voreres amb més vegetació i prop de 275 arbres nous, a més d’uns 7.200 metres quadrats de parterres.
La reurbanització també millorarà la connexió entre tots dos costats de l’avinguda amb la creació de nous passos de vianants als carrers d’Honduras, Martí Molins, Pegàs-Dublín i la Jota. En total, el nombre de passos de vianants passarà de nou a quinze en aquest àmbit, amb l’objectiu de reforçar l’accessibilitat i la continuïtat entre els barris de Sant Andreu i la Sagrera.
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