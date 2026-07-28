Agressió viral a Moguer, Huelva: La Guàrdia Civil identifica un grup de menors acusades de propinar bufetades i cops de puny a una altra jove
La Comandància de la Guàrdia Civil ha presentat una denúncia tant per l'atac com per la difusió de les imatges en xarxes socials
La Guàrdia Civil ha identificat un grup de menors implicades en un vídeo viral en què diverses joves apareixen humiliant i agredint una altra menor a la localitat de Moguer (Huelva). Les imatges van ser difoses a través de diferents xarxes socials, mentre que les diligències relacionades amb el cas ja han estat remeses a la Fiscalia de Menors de Huelva.
En les imatges es veu com les nenes s'alternen per propinar bufetades, cops de puny i de genolls a la víctima mentre altres riuen i aplaudeixen l'agressió.
La Comandància de la Guàrdia Civil de Huelva ha informat en una nota que ja s'ha presentat la corresponent denúncia, tant per l'agressió patida per la víctima com per la difusió posterior de les imatges en xarxes socials i altres mitjans digitals.
En un comunicat, la Benemèrita ha assenyalat que l'Equip de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil manté oberta la investigació per aclarir la difusió del vídeo de l'agressió, així com la difusió no autoritzada d'imatges d'altres menors que han estat assenyalades com a presumptes autores dels fets.
La difusió d'imatges o dades personals de menors sense la deguda autorització està prohibida i pot constituir un delicte contra la intimitat i, a més, donar lloc a sancions administratives per vulnerar la Llei orgànica de protecció de dades.
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