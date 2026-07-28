Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
AturIncendi al Metro de BarcelonaAmnistiaCúpula de calorCas AndicEnquestes electorals
instagramlinkedin

Agressió viral a Moguer, Huelva: La Guàrdia Civil identifica un grup de menors acusades de propinar bufetades i cops de puny a una altra jove

La Comandància de la Guàrdia Civil ha presentat una denúncia tant per l'atac com per la difusió de les imatges en xarxes socials

Imatge d'arxiu d'un cotxe de la Guàrdia Civil

Imatge d'arxiu d'un cotxe de la Guàrdia Civil / EP

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Sevilla

La Guàrdia Civil ha identificat un grup de menors implicades en un vídeo viral en què diverses joves apareixen humiliant i agredint una altra menor a la localitat de Moguer (Huelva). Les imatges van ser difoses a través de diferents xarxes socials, mentre que les diligències relacionades amb el cas ja han estat remeses a la Fiscalia de Menors de Huelva.

En les imatges es veu com les nenes s'alternen per propinar bufetades, cops de puny i de genolls a la víctima mentre altres riuen i aplaudeixen l'agressió.

La Comandància de la Guàrdia Civil de Huelva ha informat en una nota que ja s'ha presentat la corresponent denúncia, tant per l'agressió patida per la víctima com per la difusió posterior de les imatges en xarxes socials i altres mitjans digitals.

En un comunicat, la Benemèrita ha assenyalat que l'Equip de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil manté oberta la investigació per aclarir la difusió del vídeo de l'agressió, així com la difusió no autoritzada d'imatges d'altres menors que han estat assenyalades com a presumptes autores dels fets.

Notícies relacionades

La difusió d'imatges o dades personals de menors sense la deguda autorització està prohibida i pot constituir un delicte contra la intimitat i, a més, donar lloc a sancions administratives per vulnerar la Llei orgànica de protecció de dades.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
  2. Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
  3. Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
  4. Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
  5. Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
  6. La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
  7. Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
  8. L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa

La Guàrdia Civil identifica un grup de menors implicades en una agressió viral a Huelva

La Guàrdia Civil identifica un grup de menors implicades en una agressió viral a Huelva

Detenen un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat

Detenen un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat

Leo Martínez és nomenat CEO d’Assegurances a Mutuacat

Leo Martínez és nomenat CEO d’Assegurances a Mutuacat

Així és el nou material del SEM a Moià

Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange

Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange

Un assaig clínic permet a pacients amb un tipus de càncer de la sang viure sense medicació: «Aporta resultats esperançadors»

El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta

El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta

Cremen contenidors industrials a un polígon de Súria

Cremen contenidors industrials a un polígon de Súria
Tracking Pixel Contents