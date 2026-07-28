De matinada
Mor apunyalat un home al barri de la Florida de L'Hospitalet
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El Periódico
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a L'Hospitalet de Llobregat, al barri de la Florida. Cap a les 23.00 hores d'aquest dilluns, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís que alertava que hi havia una persona ferida greu per arma blanca a la via pública.
Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses unitats de seguretat ciutadana del cos i dotacions del Servei d'Emergències Mèdiques.
En arribar al lloc, els agents van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. Molt a prop del lloc dels fets, els agents van detenir un altre home de 35 anys per la seva presumpta relació amb els fets. En el marc de l'incident, un altre home també va resultar ferit i va ser traslladat a un centre hospitalari.
La DIC ha obert una investigació per aclarir-ne les causes.
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