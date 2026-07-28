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Científics per primer cop en una operació d’extinció

Una investigadora en un laboratori del IPNA-CSIC

Una investigadora en un laboratori del IPNA-CSIC / Andrés Gutiérrez

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V. R.

Barcelona

La gravetat dels incendis ha obligat a mobilitzar bombers, brigades forestals, la Unitat Militar d’Emergències (UME) i, per primera vegada, un equip multidisciplinari de científics. És la primera activació del Grup d’Assessorament en Desastres i Emergències (GADE), format per experts del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i que, arran dels focs a Àvila, Madrid, Toledo i Castelló, treballa amb els equips d’extinció per "proporcionar informació crítica" sobre l’avanç de les flames. "Advertim els bombers de les zones més perilloses i ajudem a anticipar l’evolució del foc", explica Javier Madrigal, investigador de l’Institut de Ciències Forestals (ICIFOR-INIA-CSIC) i coordinador del dispositiu, a EL PERIÓDICO.

L’activació es va produir divendres passat a petició de l’UME. Uns 25 investigadors s’han mobilitzat cap als centres de control on es coordinen les tasques d’extinció. Segons explica Madrigal, s’ha creat un equip que recopila i processa imatges satel·litàries per crear models que permetin entendre l’evolució del foc i guiar les decisions. Un altre equip científic opera drons amb sensors i càmeres infraroges per monitoritzar temperatura, humitat i vent.

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