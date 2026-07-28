"La feina de tota una vida se’n va"
CARLA COLLAZOS
Manuel Esteve, agricultor amb parcel·les a Nules i a la Vilavella, descriu la situació com "una ruïna". El foc ha afectat greument els seus terrenys i "està tot cremat", fet que deixa importants pèrdues en una activitat familiar a la qual s’ha dedicat des dels 14 anys. "Que la feina de tota una vida se’n vagi en un moment és una impotència enorme", lamenta Esteve, que encara no ha pogut comprovar en la seva totalitat l’abast dels danys. L’agricultor recorda com va viure l’avanç de l’incendi dissabte. "A les 11.15 estava treballant i vaig veure el fum que venia des de la Vall d’Uixó. A les 14.00 ja el tenia a un quilòmetre i la Guàrdia Civil va acudir a la zona per desallotjar-nos", explica. "Vaig anar a casa i, a la mitja hora, vaig haver de deixar-la també, vaig agafar la meva dona i ara som a Betxí", relata. L’explotació familiar, amb el seu germà al capdavant, compta amb un viver. "No podem fer res més que esperar les ajudes", assenyala amb preocupació.
Pascual Alcalà, Pascualín, de Betxí, per la seva banda, va veure com en la seva ramaderia es va obrar el miracle. El pas del foc va deixar un anell lliure al voltant de la finca, gràcies al pasturatge autoritzat amb un permís especial, que va actuar com a tallafocs. 180 vaques i 47 toros envoltats per les flames van aconseguir sobreviure.
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