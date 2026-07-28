França creu que l’extinció a Bordeus "pot durar setmanes o mesos"
La millora de les condicions meteorològiques dona un respir, però les flames continuen fora de control, fet que ha obligat a evacuar 220.000 persones
Leticia Fuentes
Els incendis van donar ahir un respir als serveis d’emergències de França. Segons les autoritats, les condicions van millorar durant la nit de diumenge: el descens de les temperatures i les ratxes de vent, així com l’augment de la humitat, van ajudar a fer que el foc no avancés a la regió de la Gironda (a prop de Bordeus), tot i que les flames encara continuen sense estar sota control i la situació és de "crisi total", va admetre la prefecta de la zona, Sophie Brocas.
La situació és una catàstrofe de dimensions inèdites. El país no havia tingut mai un incendi de tal amplitud geogràfica, tot i els mitjans estatals i europeus destinats a sufocar les flames. L’abandonament dels boscos i les successives onades de calor que han castigat el país les últimes setmanes han creat un monstre amb molts fronts, àvid de destrucció i difícil de contenir.
"L’incendi a la Gironda durarà diverses setmanes, fins i tot diversos mesos, abans que no puguem donar la notícia definitiva que està extingit", va alertar ahir el tinent coronel David Annotel, que va insistir que encara cal "planificar l’arribada de reforços procedents d’altres parts de França", malgrat que els recursos actuals "no són gens insignificants".
El president francès, Emmanuel Macron, va dirigir des de primera hora del matí d’ahir una reunió de crisi ministerial juntament amb el primer ministre, Sébastien Lecornu, per analitzar la situació i valorar nous reforços tant en matèria d’emergències com en partides econòmiques. Les autoritats es mostren preocupades davant la nova onada de calor que arribarà aquesta setmana al país i que afectarà especialment la zona de la Gironda, que passarà a alerta groga per altes temperatures. Per això, durant la reunió, el Govern va valorar un nou pla partint de les noves condicions meteorològiques i va decidir desplegar 10 vehicles Centaure de la gendarmeria a la zona afectada. Aquest vehicle blindat pot "aclarir terrenys o carreteres obstruïdes per arbres caiguts o runa", "ajudar a rescatar persones envoltades pel foc" o assegurar més bé les zones evacuades pel foc.
Després de la trobada, el cap d’Estat va viatjar fins a la zona zero per donar suport als serveis d’emergències i als milers de desplaçats, des d’on va insistir en la necessitat de "no rendir-se".
"Les pròximes setmanes seran difícils i ens hem de mantenir ferms" davant aquest incendi "sense precedents", va declarar Macron durant una visita a la Gironda. Durant la seva visita, Macron va insistir en la necessitat d’estar "units" en les pròximes etapes, una vegada s’extingeixi el foc.
"Haurem de replantar i reconstruir un tipus de bosc diferent", va recalcar Macron, ja que els incendis forestals ja han arrasat més de 116.000 hectàrees a França aquest any. Per al president, les noves condicions climatològiques també obliguen a replantejar-se els models de boscos a França; adaptar les condicions estructurals al canvi climàtic i plantar espècies adaptades a les altes temperatures i al risc d’incendi.
Des que van començar els incendis la setmana passada, les autoritats han desallotjat unes 220.000 persones a la regió. L’allotjament d’aquestes persones, especialment aquelles que han hagut de reservar nits d’hotel a ciutats com Bordeus, seran reemborsades per les companyies d’assegurances, va informar la portaveu del Govern, Maud Bregeon.
Trentena d’incendis
A banda d’això, 13.000 empreses també van haver de ser desallotjades a la Gironda. El Ministeri d’Economia ja ha qualificat la situació de "dur cop econòmic" per a la zona. Moltes de les empreses s’hauran d’acollir a la desocupació parcial, una modalitat similar a l’ERO a Espanya. "Ens hi solidaritzem", va afegir Roland Lescure després d’una reunió d’emergència al Ministeri d’Economia i Finances (Bercy) amb agents econòmics locals. "S’ha posat en marxa una mobilització general davant aquest desastre ecològic i social, que també és un cop econòmic devastador per a una regió que no ho necessitava", va remarcar.
Tot i que els focs de la Gironda i de les Landes són els que s’emporten una gran part del protagonisme per la seva magnitud, França afronta en aquest moment una trentena d’incendis més que no solament han arrasat des de l’inici de l’any 116.000 hectàrees, sinó que afecten la qualitat de l’aire.
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