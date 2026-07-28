L’Hospital de Bellvitge redueix les morts per infart en dones un 48%
Nieves Salinas
El Programa de Cardiologia Preventiva i Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de la Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat (GAPiC) Delta va reduir la mortalitat postinfart un 27,5% en homes i un 47,6% en dones des que es va posar en marxa el febrer del 2022, segons un estudi publicat a Journal of Cardiovascular Development and Disease. Al maig, la iniciativa, pionera a Catalunya, va arribar a la xifra de 1.000 pacients monitoritzats.El Programa de Cardiologia Preventiva i Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i de la Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat (GAPiC) Delta ha aconseguit reduir la mortalitat post-infart un 27,5% en homes i un 47,6% en dones, des que es va posar en marxa el febrer del 2022, segons un estudi publicat a ‘Journal of Cardiovascular Development and Disease’. Al maig, la iniciativa, pionera a Catalunya, ha arribat ja a la xifra de 1.000 pacients monitoritzats.
Els supervivents d’un infart o una angina inestable tenen un risc molt més gran que la resta de la població de tenir un altre esdeveniment cardiovascular greu, especialment durant el primer any, segons molts estudis, recorda l’hospital.Els supervivents d’un infart o una angina inestable tenen un risc molt més gran que la resta de la població de tenir un altre esdeveniment cardiovascular greu, en especial durant el primer any, segons ha quedat establert per molts estudis, recorda l’hospital.
Els resultats
El treball ha comparat dos grups de pacients postinfart del Bellvitge: 200 donats d’alta consecutivament el 2018 – és a dir, abans de l’inici del programa–, i un altre grup de 209 pacients donats d’alta el 2022, ja inclosos en la iniciativa.El treball, publicat recentment a ‘Journal of Cardiovascular Development and Disease’, ha comparat dos grups de pacients post-infart del Bellvitge: 200 donats d’alta consecutivament el 2018 –és a dir, abans de l’inici del programa–, i un altre grup de 209 pacients donats d’alta el 2022, ja inclosos en la iniciativa.
En els pacients que van formar part del programa, el control lipídic i glicèmic va millorar significativament tant en el seguiment inicial com en el tardà. L’estudi va detectar també importants millores en la mortalitat. Mentre que el grup del 2018 va acumular una mortalitat als 18 mesos del 9,1% dels homes i del 10,5% de les dones, en els participants en el programa la mortalitat va ser del 6,6% dels homes i del 5,5% de les dones. Les diferències signifiquen una reducció relativa de la mortalitat del 27,5% en homes i del 47,6% en dones.En els pacients que van formar part del programa, el control lipídic i glicèmic va millorar significativament tant pel que fa al seguiment inicial com al tardà. L’estudi ha detectat també importants millores en la mortalitat. Mentre que el grup del 2018 va acumular una mortalitat als 18 mesos del 9,1% dels homes i del 10,5% de les dones, en els participants en el programa la mortalitat va ser del 6,6% dels homes i del 5,5% de les dones. Les diferències signifiquen una reducció relativa de la mortalitat del 27,5% en els homes i del 47,6% en les dones.
Un dels fets destacats és la millora superior en la mortalitat de les dones. Segons la doctora Oona Meroño, responsable del Programa de Cardiologia Preventiva, l’activitat del programa "equilibra les diferències que encara hi ha en el tractament i seguiment de la síndrome coronària aguda en homes i dones".
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