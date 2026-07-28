L’oposició en bloc exigeix a Niubó dimissions pel fiasco
Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança volen el cessament de la consellera, però ERC i els Comuns es conformarien amb el d’altres responsables.
Carlota Camps
Les explicacions de la consellera d’Educació, Esther Niubó, sobre el fiasco en les proves PISA no han convençut cap dels grups parlamentaris que ahir van acudir al Parlament per escoltar les justificacions de la titular del departament, citada d’urgència a petició de Junts i el PP. Tots els grups van reclamar que s’assumeixin "responsabilitats polítiques", en forma de cessaments o dimissions. No obstant, Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana van demanar directament el relleu de la consellera, mentre que ERC i els Comuns es conformarien amb el d’altres responsables del departament.Les explicacions de la consellera d’Educació, Esther Niubó, sobre el fiasco en les proves PISA no han convençut cap dels grups parlamentaris que aquest dilluns han anat al Parlament per escoltar les justificacions de la titular del departament, citada d’urgència a petició de Junts i el PP. Tots els grups han reclamat que s’assumeixin "responsabilitats polítiques", en forma de cessaments o dimissions. No obstant, Junts, PP, Vox, la CUP i Aliança han demanat directament el relleu de la consellera, mentre que ERC i Comuns es conformarien amb el d’altres responsables del departament.
Tot i que la consellera va al·legar que hi ha una investigació interna "de caràcter reservat" en curs i va assegurar que si hi ha "responsabilitats" es "depuraran", aquesta justificació no va convèncer la resta de grups, que van denunciar la lentitud de les esmentades diligències, ja que el departament va tenir constància de l’error que invalidava les proves al març. A més, l’oposició va denunciar que no se’ls informés abans i que hagin hagut de conèixer els fets en ple estiu i per la premsa, malgrat les successives reunions portades a terme entre els diputats i el departament durant aquests mesos.Durant la seva compareixença, la consellera ha descartat actuacions immediates, al·legant que hi ha una investigació interna "de caràcter reservat" en curs, tot i que ha assegurat que si hi ha "responsabilitats" es "depuraran". Però aquesta justificació no ha convençut la resta de grups, que han denunciat la lentitud de les esmentades diligències, ja que el departament va tenir constància de l’error que invalidava les proves al març. A més, l’oposició també ha denunciat que no se’ls informés abans i que hagin hagut de conèixer els fets en ple estiu i per la premsa, malgrat les successives reunions realitzades entre els diputats i el departament durant els últims mesos.
"Davant un dels episodis més greus, ha vingut aquí sense fer autocrítica", va lamentar la diputada republicana Irene Aragonès, que va posar en dubte que pogués "fallar tota la cadena". "No és l’explicació més versemblant; el problema és estructural i la responsabilitat també ho ha de ser", va afirmar la parlamentària, i va afegir: "No és una incidència tècnica, és un problema de governança".
També la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, va qualificar de "decebedores" les explicacions de la consellera i va avisar Niubó que es tracta d’un "error garrafal" que no pot imputar-se a governs anteriors. "¿Tan difícil és cessar el responsable?", es va preguntar."Davant un dels episodis més greus, ha vingut aquí sense fer autocrítica", ha lamentat la diputada republicana Irene Aragonès, que ha posat en dubte que pogués "fallar tota la cadena". "No és l’explicació més versemblant; el problema és estructural i la responsabilitat també ho ha de ser", ha afirmat la parlamentària, mentre ha afegit: "No és una incidència tècnica, és un problema de governança". També la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha qualificat de "decebedors" les explicacions de la consellera i ha avisat Niubó que es tracta d’un "error garrafal" que no pot imputar-se governs anteriors. "¿Tan difícil és cessar el responsable?", s’ha preguntat.
Molt més contundents van ser la resta de partits de l’oposició, que van arribar a plantejar la possibilitat que no es tracti d’una qüestió d’"incompetència", sinó d’una "voluntat" deliberada de "presentar una fotografia menys dura de la realitat" sobre l’alumnat català. Així ho va apuntar la diputada de Junts, Anna Erra, que va assegurar que la consellera Niubó no està "capacitada" per liderar la conselleria. A més, va avançar que el seu grup demanarà la compareixença del president Salvador Illa perquè ell també doni explicacions sobre l’assumpte.Molt més contundents han sigut la resta de partits de l’oposició, que han arribat a plantejar la possibilitat que no es tracti d’una qüestió d’"incompetència", sinó d’una "voluntat" deliberada de "presentar una fotografia menys dura de la realitat" sobre l’alumnat català. Així ho ha apuntat la diputada de Junts, Anna Erra, que ha assegurat que la consellera no està "capacitada" per liderar la conselleria. A més, ja ha avançat que el seu grup demanarà la compareixença del president Salvador Illa perquè ell també doni explicacions sobre l’assumpte, una petició que es votarà demà a la Junta de Portaveus convocada de forma extraordinària.
Abans de la sessió a la Cambra catalana, al matí, el portaveu dels postconvergents, Josep Rius, ja havia avançat que el seu grup aniria "fins al final per depurar les responsabilitats necessàries". nAbans de la sessió a la Cambra catalana, al matí, el portaveu dels postconvergents, Josep Rius, ja havia avançat que el seu grup aniria "fins al final per depurar les responsabilitats necessàries" i havia titllat Niubó com "la pitjor consellera d’Educació de la història".
Subscriu-te per seguir llegint
- El misteri del creuer Disney Dream: una treballadora denuncia el presumpte enverinament d'una companya
- Atropellen una noia de 14 anys a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- L'alerta dels podòlegs sobre la pedicura russa: “Eliminar la cutícula és retirar una defensa natural”
- La solsonina de deu anys que ha coronat el Montblanc: 'si vols aconseguir un repte, necessites molt d’esforç... i no sempre pots arribar al cim»
- Detenen a Martorell un home que fugia pel carrer portant una caixa registradora, una barra metàl·lica i una motxilla
- Denuncien dues parelles per encendre una foguera i utilitzar una 'catximba' a la riera de Merlès en alerta màxima d'incendi
- Necrològiques del 26 de juliol de 2026