Madrid i Àvila combaten el foc davant una altra onada de calor
Els equips d’extinció treballaven ahir contra rellotge per evitar que tots dos incendis s’uneixin davant la previsió del temps
Víctor Rodríguez
Més de 90.000 persones evacuades o confinades, un nombre semblant d’hectàrees cremades, més de 40 carreteres tallades, 3.000 efectius desplegats i el foc, el cinquè dia, encara sense control. Els incendis a les províncies d’Àvila, Madrid i Toledo que han portat a la declaració d’emergència d’interès nacional es continuen estenent. Es treballa contra rellotge per mirar de contenir l’avenç abans que demà una altra onada de calor dificulti encara més les tasques.
No hi ha, ara com ara, danys personals greus, però les flames encara són lluny d’apagar-se. Mentre el foc continua abrasant la vall del Tiétar, a Àvila, l’entorn del pantà de San Juan a Madrid concentra les inquietuds, i s’han reactivat alguns focus a la zona limítrofa amb Toledo.
El delegat del Govern a Madrid, Francisco Martín, va revelar ahir al matí un "moderat optimisme" dins d’un escenari que continuava sent força complex. Després de la confluència en un de sol dels diversos incendis originats a la regió, dues preocupacions se situen com a prioritàries per a la direcció de l’emergència. La primera, evitar que l’incendi que avança a Àvila s’arribi a unir amb el madrileny. Una bona part dels esforços d’ahir es van concentrar al voltant de la localitat madrilenya de Sanmartín de Valdeiglesias, on s’ha viscut el que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, defineix com "una situació endimoniada". No hi ajuda el vent.
D’altra banda, es busca evitar que les flames penetrin a la serra de Guadarrama, fet que multiplicaria la tragèdia mediambiental pel seu valor ecològic i dificultaria encara més l’extinció. En aquest sentit, és un senyal encoratjador la reobertura del càmping d’El Escorial, del qual 5.000 persones van ser desallotjades divendres i que han començat a tornar. Però el foc pugna per avançar cap al nord també pel pantà de San Juan, pel curs del riu Cofio i cap a Valdemaqueda, localitat que s’ha afegit avui al total de 14 poblacions evacuades.
En aquesta zona, "un front molt agressiu", en paraules del delegat del Govern, també es van fer servir de manera especial els efectius desplegats amb ús intens de mitjans aeris i de maquinària pesant per mirar de contenir l’avançament. Es busca mirar d’aprofitar la "finestra d’oportunitat" que s’obria abans que demà arribi la nova onada de calor, la quarta de l’estiu, i tornin a pujar les temperatures, fins a 42 graus C en alguns punts d’Espanya, i a baixar la humitat relativa de l’aire. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, considerava aquestes 48 hores com a "absolutament centrals".
Vent fluix
El vent, l’altre component determinant, va ser menys impetuós que dijous i divendres , però va estar lluny de ser favorable. De fet, el canvi de direcció va contribuir a revifar el foc en altres dels punts crítics, a Villa del Prado. Es preveu que avui continuarà sent fluix.
Amb l’evacuació de Valdemaqueda ja són 14 els municipis desallotjats a Madrid. N’hi ha quatre més de confinats. Segons l’última actualització del Ministeri de l’Interior, són 31.865 les persones evacuades i 19.062 les confinades. No hi ha previsió que puguin tornar. Ara per ara, tal com confirmava Martín, no es donen "ni de bon tros" les condicions de seguretat. Més aviat al contrari; no es descarta haver d’emetre noves instruccions de confinament o evacuació d’acord amb una avaluació contínua. De fet, a la tarda es va ordenar el confinament de dos pobles més, Santa María de la Alameda, a la Comunitat de Madrid, i Navas del Rey, a Àvila.
Entre totes tres províncies sota el paraigua de l’emergència nacional, Àvila, Toledo i Madrid, més de 90.000 persones estan afectades per restriccions de mobilitat. Als 50.000 de Madrid se n’hi afegeixen gairebé 34.000 a Àvila, 25.087 evacuats de 16 municipis i 8.735 confinats en quatre més, i 6.200 evacuats a 12 localitats de la província de Toledo.
Quant a hectàrees cremades, superen de llarg 80.000. A Toledo són unes 2.000; Ayuso va xifrar en 34.000 les que han cremat a la Comunitat de Madrid, i a Àvila, en el ja considerat incendi més gran de la història recent d’Espanya, superen 50.000. En l’actualitat la situació és particularment complexa a la vall del Tiétar, al sud de la serra de Gredos. Inquieta que el foc pugui arribar al barranc de Las Cinco Villas i d’allà a la massa forestal de Gredos.
Amb aquest marge fins a l’arribada de l’onada de calor demà, fins a 3.000 efectius estan desplegats per totes tres províncies, va informar Marlaska. Com a mesura preventiva, el Govern ha prohibit a totes tres tasques de collita mitjançant maquinària agrícola.
Mentrestant, no s’ha apaivagat el debat polític. Marlaska va assegurar que la coordinació entre administracions és bona i va convocar per demà una reunió amb totes les comunitats autònomes per abordar els incendis. Ayuso va carregar contra el Govern: "No és moment de donar solucions matusseres per eximir-se de qualsevol responsabilitat".
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