Rosalía entra en l’examen per obtenir la nacionalitat espanyola: «Una de les cantants espanyoles més famoses...»
Més de 130.000 persones realitzen anualment la prova per ser ciutadans espanyols
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Oriol García Dot
L’Institut Cervantes és una institució pública creada pel Govern espanyol l’any 1991 amb l’objectiu de promoure l’ensenyament de l’espanyol i difondre la cultura dels països hispanoparlants arreu del món. A més, és l’organisme encarregat de fer i organitzar els exàmens per obtenir la nacionalitat espanyola.
Hi ha dues proves principals per obtenir la nacionalitat espanyola: per a les persones que provenen de països no hispanoparlants, hi ha un examen que acredita un nivell bàsic de competència en llengua espanyola, anomenat DELE. Després hi ha la prova de coneixements constitucionals i socioculturals (CCSE).
I és en aquest segon apartat en què ha entrat Rosalía, una de les cantants més famoses del món actualment.
Més de 130.000 persones a l’any
Segons les dades que publica aquest organisme, a l’any, més de 130.000 persones realitzen l’examen CCSE per intentar aconseguir la nacionalitat espanyola. De fet, l’any passat la xifra es va elevar fins a les 277.222 persones. A més, les tres nacionalitats que més realitzen la prova són els veneçolans, colombians i marroquins.
Com indica el nom d’aquest examen, la prova pretén avaluar si tens coneixements bàsics sobre la Constitució espanyola, l’organització de l’Estat i la cultura, història i societat espanyola. I, en aquest context, ha transcendit que una de les preguntes d’aquest examen fa referència a l’artista de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat, Barcelona), que d’aquesta manera ha entrat en la història del país.
Pregunta sobre Rosalía al CCSE
Concretament, la pregunta està formulada de la següent manera: «Una de les cantants espanyoles més famoses actualment és...». Al ser una prova tipus test, l’organització presenta tres opcions per respondre: Marisol, Lola Flores i Rosalía.
La resposta correcta, òbviament, és Rosalía. L’artista catalana nascuda el 1992 a Sant Esteve Sesrovires, des del seu salt a la fama el 2018 amb la cançó ‘Malamente’, que formava part del seu àlbum ‘El mal querer’, s’ha mantingut com una de les millors artistes del panorama internacional.
Estil original i modern
El seu estil original i modern, que barreja flamenc amb pop, reggaeton i música urbana, l’ha portat fins al cim de l’èxit internacional. A més, l’artista catalana ha guanyat diversos Latin Grammy, ha sigut reconeguda mundialment com a artista influent i, fins i tot, apareix en llistes d’estil i cultura global.
Per tant, d’aquesta manera, Rosalía, sent una de les artistes espanyoles més influents del món i amb més de 25 milions de seguidors a Instagram i més de 21 milions d’oients mensuals a Spotify, ha passat a la història d’Espanya, a l’aparèixer en l’examen CCSE com a part de la cultura del país.
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