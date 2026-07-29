Previsió meteorològica
Espanya s’endinsa en una nova onada de calor que arrenca aquest dimecres i deixarà màximes per sobre dels 40 graus
L’episodi deixarà màximes per sobre de 42 graus en bona part de l’interior peninsular i crearà condicions adverses per a l’extinció d’incendis
Espanya entrarà en una nova onada de calor a partir de dimecres, la quarta des que va començar l’estiu, i elevarà encara més el seu risc d’incendis
Valentina Raffio
Aquest dimecres arrenca la quarta onada de calor extrema de l’estiu a Espanya. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix que aquest episodi deixarà temperatures per sobre dels 42 graus en diversos punts de l’interior peninsular i s’allargarà fins com a mínim la setmana que ve. En total són almenys una dotzena les comunitats autònomes en avís per les altes temperatures previstes per als pròxims dies. Segons apunta la plataforma ‘Meteosalud’, la calor arribarà a valors perillosos per a la salut en àmplies zones del territori peninsular, inclosa Catalunya. Els experts afirmen que aquest episodi, el quart des que va començar l’estiu, podria complicar especialment les tasques d’extinció dels incendis i, a més, augmentar el risc que sorgeixin més focs forestals. És per això que, davant l’arribada d’aquest fenomen, es demana a la població extremar precaucions.
Segons explica el meteoròleg Rubén del Campo, al llarg d’aquesta onada de calor es podran superar els 40 o 42 graus en àmplies zones del nord-est, centre i sud de la Península, mentre que a l’arxipèlag canari se superarà el llindar dels 34 i 37 graus. A Catalunya, el Meteocat ja ha activat avisos de nivell taronja i groc per calor a bona part de les comarques pirinenques i d’interior davant de màximes per sobre dels 40 graus fins i tot en zones de muntanya. «Aquesta calor suposarà un perill important per a les activitats a l’aire lliure en les onades centrals del dia i també suposarà un perill important per a persones vulnerables, especialment nadons, avis i persones amb patologies prèvies», adverteix Del Campo amb referència a les altes temperatures previstes per a aquesta setmana en bona part del país.
A aquesta calor caldrà sumar-hi l’arribada d’una gran massa d’aire carregada de pols sahariana en suspensió cap al sud i l’est de la península Ibèrica. Aquest fenomen se sumarà a la presència de fum i cendres en zones pròximes als grans incendis forestals i, justament per això, s’espera un empitjorament de la qualitat de l’aire a bona part del país. Els models del Barcelona Dust Regional Center apunten que aquest fenomen s’allargarà durant bona part de la setmana i que, amb el temps, anirà afectant diferents punts del territori peninsular. A Catalunya s’espera que les concentracions de pols en suspensió es donin, sobretot, a partir de dijous.
Risc d’incendis
Els experts afirmen que les condicions previstes per a aquesta onada de calor reuneixen diversos factors que compliquen les tasques d’extinció dels incendis forestals actualment en curs a Àvila, Madrid, Toledo i Castelló. Segons explica Del Campo, les altes temperatures, que podran superar els 40 o 42 graus en àmplies zones de l’interior, juntament amb humitats relatives molt baixes, assecaran encara més la vegetació i afavoriran que qualsevol focus es propagui amb rapidesa. S’hi suma l’augment del vent de component sud entre dimarts i dimecres, que, tot i que no arribarà a ratxes especialment intenses, sí que pot avivar les flames, canviar la direcció i dificultar el treball dels equips d’extinció. A més, la calor extrema incrementa el risc per al personal que treballa sobre el terreny, i limita els temps d’intervenció.
El risc d’incendi també es veurà agreujat perquè l’índex de perill arribarà a valors molt alts o extrems en la major part del país durant la resta de la setmana. L’estabilitat atmosfèrica i l’absència gairebé total de precipitacions impediran alleujar la sequedat del combustible vegetal, mentre que les possibles tempestes seques en zones de muntanya podrien provocar nous focus mitjançant descàrregues elèctriques acompanyades de ratxes de vent. L’arribada de pols en suspensió i la presència de fum a les proximitats dels grans incendis empitjoraran a més la qualitat de l’aire i reduiran la visibilitat, i afegiran dificultats operatives a unes tasques d’extinció que es podrien veure sotmeses a diversos incendis simultanis si les condicions extremes persisteixen.
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