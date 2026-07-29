La factura de l’extinció d’incendis puja a 3.275 milions
Un informe assenyala que el Govern va destinar el 2025 fins a 6.741 milions per apagar els incendis forestals, que van arrasar 354.793 hectàrees.
CRISTINA SEBASTIÁN
La intensa onada d’incendis forestals que arrasa Espanya aquest estiu no només està deixant milers d’hectàrees calcinades i un greu impacte ambiental, sinó també una elevada factura econòmica. Mentre els incendis forestals continuen actius en diversos punts del país i centenars de bombers i efectius d’emergències estan desplegats en autonomies com la Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa i la Comunitat Valenciana per combatre el ja considerat pitjor incendi forestal registrat en la història d’Espanya, ja es preveu que la campanya d’incendis del 2026 serà una de les més costoses dels últims anys, tot i que encara no hi ha un balanç definitiu dels danys materials i ambientals.
Segons l’últim avanç informatiu del Ministeri per a la Transició Ecològica, des de començaments del 2026 els incendis forestals han arrasat 172.396 hectàrees de superfície forestal a Espanya. Aquesta xifra representa pràcticament la meitat de tota la superfície calcinada durant el 2025, quan les flames van devastar 354.793 hectàrees en un total de 8.189 incendis registrats arreu del país. A més, l’evolució dels incendis reflecteix un important empitjorament respecte a l’any anterior. La superfície cremada fins aquestes dates és sis vegades superior a la comptabilitzada en el mateix període del 2025, cosa que representa la gravetat de l’actual temporada d’incendis.
Tenint en compte que aquest any ja s’han cremat més de 172.000 hectàrees, el cost d’extingir els incendis es podria situar entre 1.723 i 3.275 milions d’euros. Aquesta xifra es calcula a partir del cost mitjà per hectàrea i només inclou els diners destinats a les tasques d’extinció.
L’estimació es basa en l’informe Grans incendis forestals, elaborat per Greenpeace amb dades de l’Associació Nacional d’Empreses Forestals (Asemfo). Segons aquest estudi, el 2025 el Govern espanyol va destinar entre 3.548 i 6.741 milions d’euros per apagar els incendis forestals, que van arrasar 354.793 hectàrees en un total de 8.189 sinistres, d’acord amb les dades del Ministeri de l’Interior.
La diferència entre les dues xifres depèn del cost que s’assigna a cada hectàrea cremada. Mentre l’Agència Forestal de Navarra el situa en 10.000 euros per hectàrea, Asemfo l’eleva fins als 19.000 euros. En qualsevol cas, aquestes estimacions només tenen en compte el cost d’apagar els incendis i no inclouen altres despeses, com ara la restauració de les zones afectades o les pèrdues econòmiques en sectors com el turisme, l’agricultura i la ramaderia.
La següent fase
Una vegada extingits els incendis, comença una fase que resulta igual d’important: la restauració dels espais naturals afectats. La recuperació d’un bosc devastat pot requerir anys de feina i importants inversions destinades a restaurar la vegetació, estabilitzar els sòls, recuperar la biodiversitat i també evitar processos d’erosió o de desertificació.
Per això, la factura definitiva dels incendis no es coneixerà fins d’aquí a diversos mesos, quan s’avaluïn totes les actuacions necessàries per tornar aquests espais a unes condicions ambientals adequades.
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