El foc dona una treva a Madrid i Àvila i 45.000 persones tornen a casa
El Ministeri de l’Interior aixeca l’ordre d’evacuació de 15 municipis a les principals zones afectades. L’emergència a la província de Toledo es rebaixa a nivell 2 i queda en mans de la Junta de Castella-la Manxa.
Víctor Rodríguez
I, al sisè dia, el foc va donar una treva. "La situació ens permet ser més optimistes", va afirmar a primera hora de la tarda d’ahir el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en relació amb els incendis a Àvila, Madrid i Toledo que des de la setmana passada assolen el centre de la Península i van motivar la declaració d’emergència nacional. La tasca "agosarada" de bombers i efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME) ahir a la matinada i al matí treballant contra rellotge a terra i des de l’aire per mirar de contenir el foc ha permès aixecar l’ordre d’evacuació de 10 municipis de la Comunitat de Madrid i cinc més a la província d’Àvila. Un primer avenç significatiu des que les flames van començar a cremar.
El córrer del foc va poder ser ahir contingut. "En les últimes 24 hores, no hi ha hagut cap avanç en el perímetre que estava fixat. És la primera vegada des que es van declarar els incendis que podem dir que en les últimes 24 hores no hi ha hagut cap avanç del foc respecte al perímetre que existia el dia anterior", va assegurar el ministre hores després, a la tarda, amb referència tant als focs de Madrid com d’Àvila.El pas del foc ha pogut ser avui contingut. "En les últimes 24 hores, no hi ha hagut cap avenç en el perímetre que estava fixat. És la primera vegada des que es van declarar els incendis que podem dir que en les últimes 24 hores no hi ha hagut cap avenç del foc respecte al perímetre que existia el dia anterior", assegurava el ministre hores després, a la tarda, amb referència tant als focs de Madrid com d’Àvila.
Ja a última hora de dilluns, es deixava sense efecte l’ordre d’evacuació a nou localitats de Toledo. Al matí, l’emergència a la província es va rebaixar a nivell 2, cosa que suposa que la resposta deixi de ser coordinada pel Govern i torni a quedar en mans de la Junta de Castella-la Manxa. No es va arribar a tant a Àvila i a la serra oest de Madrid, on ahir a la tarda el foc estava contingut, però es continuava en alerta davant possibles canvis del vent.Ja a última hora de dilluns, es deixava sense efecte l’ordre d’evacuació a nou localitats de Toledo. Al matí, l’emergència a la província es rebaixava a nivell 2, cosa que suposa que la resposta deixi de ser coordinada pel Govern i torni a quedar en mans de la Junta de Castella-la Manxa. No s’ha arribat a tant a Àvila i a la Sierra Oest de Madrid, on a la tarda de dimarts el foc estava contingut, però es continuava alerta, sobretot davant possibles canvis del vent.
Els intensos treballs per establir línies de defensa a la matinada i al matí van donar fruits. Abans de les 10.00 hores, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ja va avançar que la situació millorava a poc a poc i va anticipar que es podia plantejar el reallotjament de diversos municipis.Els intensos treballs per establir línies de defensa durant la matinada i el matí han donat fruits. Abans de les 10.00 hores, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ja avançava que la situació millorava a poc a poc i anticipava que es podia plantejar el reallotjament de diversos municipis.
L’anunci del començament de la desescalada de les evacuacions i els confinaments va arribar a primera hora de la tarda i es va fer efectiva a partir de les 17.00 hores. Els vuit municipis als quals es va poder tornar a Madrid van ser Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalgamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería i Colmenar del Arroyo. Alhora, es van aixecar els confinaments de Villa del Prado, amb l’excepció de la urbanització de l’Encinar del Alberche, que continua evacuada, i San Martín de Valdeiglesias, igualment amb l’excepció de cinc de les seves urbanitzacions, pròximes al pantà de San Juan: Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega i Veracruz.L’anunci del començament de la desescalada d’evacuacions i confinaments arribava a primera hora de la tarda i es feia efectiva a partir de les 17.00 hores. Els vuit municipis a què s’ha pogut tornar a Madrid han sigut Cadalso dels Vidrios, Cenicientos, Navalgamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería i Colmenar del Arroyo. Alhora, s’aixecaven els confinaments de Villa del Prado, a excepció de la urbanització de l’Encinar del Alberche, que segueix evacuada, i San Martín de Valdeiglesias, igualment a excepció de cinc de les seves urbanitzacions, pròximes al pantà de San Juan: Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega i Veracruz.
Hores més tard es van permetre els reallotjaments a Fresnadillas de la Oliva i Zarzalejo i es va aixecar el confinament de Santa María de la Alameda i Pelayos de la Presa, a excepció de dues urbanitzacions: El Mirador de Pelayos i Las Hoces. En total, a la Comunitat de Madrid, es va permetre el retorn d’unes 24.000 persones evacuades i es va aixecar el confinament per a 20.000 més.Hores més tard es permetien els reallotjaments a Fresnadillas de la Oliva i Zarzalejo i s’aixecava el confinament de Santa María de la Alameda i Pelayos de la Presa, a excepció de dues urbanitzacions: El Mirador de Pelayos i La Hoces. En total, a la Comunitat de Madrid, s’ha permès el retorn d’unes 24.000 persones evacuades i s’ha aixecat el confinament per a 20.000 més.
Es mantenen evacuades unes 11.000 persones de Robledo de Chavela i Valdemaqueda, al camí del foc des del pantà de San Juan cap a la serra de Guadarrama. Allí s’han concentrat els esforços a interrompre l’avanç de les flames cap al parc nacional. Els treballs amb maquinària pesada per establir línies de defensa i amb mitjans aeris han millorat les expectatives a la zona.Es mantenen evacuades unes 11.000 persones de les localitats de Robledo de Chavela i Valdemaqueda, totes dues en el camí del foc des del pantà de San Juan cap al nord, cap a la serra de Guadarrama. Allà s’han concentrat especialment els esforços a interrompre l’avenç de les flames cap al parc nacional. Els treballs amb maquinària pesada per establir línies de defensa i amb mitjans aeris han servit de moment perquè millorin les expectatives a la zona.
Els punts fumejants
"Ara mateix no hi ha perill, però el dispositiu es manté i estem llançant aigua. L’erràtic i virulent vent d’aquests dies ens obliga a ser prudents, però el foc està contingut. La flama cada vegada és més petita i la clau és controlar aquests punts fumejants durant les 12 pròximes hores per evitar una altra situació de perill", va explicar el tinent general de l’UME, Francisco Javier Marcos."Ara mateix no hi ha perill, però el dispositiu segueix i estem llançant aigua. L’erràtic i el virulent del vent aquests dies ens obliguen a ser prudents, però el foc està contingut. La flama cada vegada és menor i la clau és aconseguir controlar aquests punts fumejants durant les 12 pròximes hores per evitar una altra situació de perill", ha explicat el tinent general de l’UME, Francisco Javier Marcos.
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo, va assegurar que mai hi havia hagut en aquest país un dispositiu com el desplegat per a la intervenció en aquest flanc nord de l’incendi, d’enorme potencial destructiu. "Hi vam posar tots els esforços, totes les unitats per consolidar aquest perímetre.
Es van fer treballs amb maquinària, amb eina manual, refredament a través de mànega, s’estava implantant l’estratègia defensiva per si aquest punt no funcionava, però quan el dia començava, fet que podia generar la reactivació d’aquest front, s’ha vist que aquesta maniobra sí que havia funcionat", va descriure.La consellera de Medi Ambient, Agricultura i Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo, ha arribat a assegurar que mai hi havia hagut en aquest país un dispositiu com el desplegat per a la intervenció en aquest flanc nord de l’incendi, d’enorme potencial destructiu. "Tornem tots els esforços, totes les unitats per consolidar aquest perímetre. Es van fer treballs amb maquinària, amb eina manual, refredament a través de manguera, s’estava implantant l’estratègia defensiva per si aquest punt no funcionava, però quan el dia començava a aixecar, que podia generar la reactivació d’aquest front, s’ha vist que aquesta maniobra sí que havia funcionat", ha descrit.
Perímetre de 160 quilòmetres
A Àvila, van ser cinc els municipis on es va autoritzar el reallotjament: Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo i Navaluenga sud. S’ha aixecat el confinament de Navaluenga centre i Navas de Marqués, aquest últim ordenat ahir. Continuen evacuades 11 localitats, i confinades, dues més.A Àvila, mentrestant, han sigut cinc els municipis on s’ha procedit a autoritzar els realulls: Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo i Navaluenga sud. A més, s’ha aixecat el confinament de Navaluenga centre i Navas de Marquès, aquest últim ordenat ahir. Continuen evacuades 11 localitats i confinades dues més.
La jornada d’ahir, que va ser molt exigent també a la província, va ser d’incessants treballs en municipis de la vall del Tiétar com Casillas, Gavilanes i Mijares, amb resultats favorables. Es prosseguia en les tasques de vigilància i de control d’un perímetre de 160 quilòmetres i a consolidar les zones més delicades en el que ja està considerat com l’incendi més gran registrat en la història recent d’Espanya.La jornada, molt exigent també a la província, ha sigut d’incessants treballs en municipis de la vall del Tiétar com Casillas, Gavilanes i Mijares, amb resultats favorables. Es prossegueix en tasques de vigilància i de control d’un perímetre de 160 quilòmetres i a consolidar les zones més delicades en el qual ja està considerat l’incendi més gran en la història recent d’Espanya.
No s’abaixa, per tant, la guàrdia en cap dels fronts. Es preveu continuar treballant amb la mateixa intensitat tant al nord del pantà de San Juan, a Madrid, com a Mijares, a Àvila. Els intensos esforços del dia van tenir a veure, en gran manera, amb l’aprofitament de la "finestra d’oportunitat" que s’obria aquest dilluns i aquest dimarts. "Dies centrals", els havia definit dilluns Marlaska.
Una nova onada de calor
Les condicions meteorològiques empitjoraran. Avui està previst que entri a Espanya una onada de calor que elevarà les temperatures fins a prop dels 40ºC a les dues províncies. El vent a la Comunitat de Madrid va virar a component nord i hi va haver ratxes de fins a 40 km/h. Com va expressar ahir al matí l’alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado, "el foc pot ser un gatet a la nit i un lleó durant el dia".No baixa, per tant, la guàrdia en cap dels fronts. Es preveu continuar treballant amb la mateixa intensitat tant al nord del pantà de San Juan, a Madrid, com a Mijares, a Àvila. Els intensos esforços del dia han tingut a veure, en gran manera, amb aprofitar la "finestra d’oportunitat" que s’obria aquest dilluns i aquest dimarts. "Dies centrals", els havia definit dilluns Marlaska. Les condicions meteorològiques empitjoraran. Aquest dimecres entra a Espanya una onada de calor que elevarà les temperatures fins a prop dels 40o C a les dues províncies. El vent a Madrid ha virat a component nord i hi ha arribat a haver ratxes de fins a 40 km/h. Com expressava el matí d’aquest dimarts l’alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado, "el foc pot ser un gatet a la nit i un lleó al dia".
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