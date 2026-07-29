França dona 3,5 milions de mascaretes pel dany de les flames
Les autoritats alerten del deteriorament de la qualitat de l’aire a Nova Aquitània pels efectes dels incendis, cosa que obliga a evacuar més càmpings.
Leticia Fuentes
El megaincendi de la regió de la Gironda, al sud-oest de França, dona un respir als bombers. Després d’arrasar 42.000 hectàrees, les flames es mantenen "estabilitzades" després d’"una nit tranquil·la", van informar les autoritats del departament.
Gràcies a la caiguda de les temperatures, la disminució del vent i l’augment de la humitat, el foc ha donat una treva a les tasques d’extinció. No obstant, França mira amb preocupació els termòmetres d’aquesta setmana. S’espera que les temperatures arribin de nou als 40ºC a diverses zones del país, com a la Gironda, on Météo-France pronostica que els valors ascendiran a entre 33ºC i 35ºC a l’interior, junt amb vents del sud-est i brises marines de l’oest a la costa, cosa que podria revifar el foc.
"S’han sufocat diversos rebrots durant la nit, però estan sota control (al nord de Le Porge, al nord de Cap Ferret i a la zona de dunes) gràcies al treball dels bombers. La superfície cremada no ha variat", van declarar les autoritats del país.
Una altra de les inquietuds que deixen els megaincendis és la qualitat de l’aire. En les últimes hores, tres departaments de Nova Aquitània (Gironda, Landes i Òlt i Garona) van superar els índexs de salut establerts. Per això, l’Agència Regional de Salut (ARS) de Nova Aquitània recomana a les persones de risc l’ús de mascareta protectora FFP2 per sortir al carrer. En aquest sentit, s’espera que avui s’entreguin un total de 3,5 milions de productes d’aquest tipus a tota la regió.
"Per garantir una distribució adaptada a les necessitats de protecció d’aquestes poblacions, ja s’han entregat dos milions de mascaretes de la reserva nacional a les farmàcies, a més de les existències pròpies a la Gironda i les Landes. El 28 de juliol s’entregarà un milió més de mascaretes", informa l’ARS.
La magnitud de l’incendi és d’un amplitud geogràfica sense parió, i afecta també les línies de tren de llarga distància (TGV): en aquests moments només circulen els trens direcció a Tolosa i Tarbes. La resta finalitzaran el recorregut a Bordeus.
220.000 evacuats
Des que van començar els incendis, la prefectura ha evacuat 220.000 persones, la majoria allotjades a Bordeus, i no descarten noves evacuacions si el foc es torna a intensificar. En resposta a la situació de crisi, l’alcalde de Bordeus, Thomas Cazenave, va anunciar que s’han reallotjat 2.500 persones, mentre que la resta de desallotjats estan distribuïts en hotels i zones adaptades per acollir-los, a l’espera d’una solució o de poder tornar als seus habitatges: "Algunes persones tenen un fort vincle amb la zona, però hem de convèncer-les que els anirà millor en un altre lloc", va precisar.
Els experts sobre el terreny van informar que l’incendi podria tardar a extingir-se setmanes i fins i tot mesos, per la qual cosa, la tornada dels veïns a casa seva podria retardar-se més de l’esperat, especialment per als turistes allotjats en càmpings, que s’han emportat la pitjor part.
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