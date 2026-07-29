Joan Gaspart deixa Turisme de Barcelona després de 33 anys
L’empresari hoteler i expresident del Barça ha iniciat una nova etapa en l’acabada de constituir Federació de Veïns barcelonina
Patricia Castán
L’empresari hoteler Joan Gaspart ha deixat de formar part de Turisme de Barcelona després de 33 anys de vinculació, una trajectòria que es va iniciar quan ell mateix va ajudar a impulsar aquest motor de promoció i gestió turística de la capital catalana després dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992. El consell general del consorci celebrat la setmana passada al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la seva nova composició, que va incloure la sortida del també expresident del FC Barcelona i alguns altres relleus.
L’entitat s’estructura en tres pilars que representen tant l’àmbit públic com el privat: l’Ajuntament compta amb una participació del 45%, un altre 45% l’ostenta la Cambra de Comerç de Barcelona i el 10% restant correspon a la Fundació Barcelona Promoció, que encarna l’empresariat més vinculat al turisme, en especial en el segment hoteler. Gaspart va ser durant més de dues dècades president del comitè executiu, del qual també acaba de sortir.
Als seus 82 anys, deixa enrere el consorci, tot i que no la seva activitat vinculada a la ciutat, ja que és el president adjunt de la jove Federació de Veïns a Barcelona (FV), una nova entitat veïnal alternativa a la històrica FAVB que la setmana passada va signar un conveni per reglar la interlocució amb el consistori.
Era l’any 1993 quan Gaspart, que durant dècades va liderar el grup hoteler HUSA, va fundar, junt amb el també empresari hoteler i actual president de Turisme de Barcelona, Jordi Clos, i l’alcalde Pasqual Maragall, un consorci turístic mixt que acabaria sent un model imitat en altres grans destins. La missió era promoure l’incipient mercat turístic que s’obria pas després de la brillantor internacional dels Jocs Olímpics de Barcelona, en un moment en què la ciutat acollia 2,45 milions de visitants anuals, davant els 16 milions del 2025, i en què molts allotjaments fins i tot es tancaven els caps de setmana per falta de demanda. La ciutat sumava llavors només 155 hotels, centrats en l’activitat firal, una tercera part dels que ostenta en l’actualitat.
Durant l’acte de la setmana passada al consistori, que segons diversos testimonis es va convertir en un sentit homenatge de comiat, es va reconèixer el seu paper en el model de promoció turística internacional que va emprendre amb èxit Barcelona, amb una fórmula llavors inèdita de col·laboració pública i privada.Durant l’acte de la setmana passada al consistori, que segons diversos testimonis es va convertir en un sentit homenatge de comiat, es va reconèixer el seu paper en el model de promoció turística internacional que va emprendre amb èxit Barcelona, amb una fórmula llavors inèdita de col·laboració públic i privada, a la qual es va sumar el sector amb determinació.
Fins al 2019, Gaspart va presidir el comitè executiu del consorci, però, posteriorment, l’hoteler va continuar com a membre, fins i tot després de la liquidació d’HUSA el 2021, pel seu profund coneixement del sector i la seva contribució històrica a l’ens. Fins al 2019 Gaspart va presidir el comitè executiu del consorci, però posteriorment l’hoteler va continuar com a membre, fins i tot després de la liquidació d’HUSA, el 2021, pel seu profund coneixement del sector i la seva contribució històrica a l’ens.
Sortides i entrades
El de Gaspart no és l’únic canvi a Turisme de Barcelona, ja que també ha deixat el seu lloc en el comitè executiu i el consell general l’hoteler Salva Vendrell, i en el consell, Miquel Martí. Respecte a les altres noves incorporacions, són Lluís Vendrell (de la sisena generació al capdavant de la històrica joieria i rellotgeria Unión Suiza), en les dues cambres del consorci; Guillermo Vallet (CEO de Catalonia Hotels & Resorts) i Genís Roca (cofundador de la consultora Roca-Salvatella i president d’Accent Obert) en el consell general, i Jordi Espelt (president i fundador d’H10 Hotels), que ha entrat a formar part del comitè executiu.El de Gaspart no és l’únic canvi en Turisme de Barcelona, ja que també han deixat el seu lloc en el comitè executiu i el consell general l’hoteler Salva Vendrell, i en el consell, Miquel Martí. Mentre que les altres noves incorporacions són Lluís Vendrell (de la sisena generació al capdavant de la històrica joieria i rellotgeria Unió Suïssa), a les dues cambres del consorci; Guillermo Vallet (CEO de Catalonia Hotels & Resorts) i Genís Roca (cofundador de la consultora Roca-Salvatella i president d’Accent Obert) en el consell general; i Jordi Espelt (president i fundador d’H10 Hotels), que ha entrat a formar part del comitè executiu.
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