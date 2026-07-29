L’OCDE va alertar de les exclusions durant les proves PISA
L’empresa contractada per l’organisme internacional va avisar de la fallada el Ministeri d’Educació, que ho va traslladar a la Generalitat.
Pau Lizana Manuel
L’empresa contractada per l’OCDE per aplicar les proves PISA a Espanya va detectar l’abril del 2025, mentre es feien les proves, que a Catalunya s’excloïen massa alumnes dels exàmens pel fet de presentar alguna mena de discapacitat o de necessitat educativa específica. Segons el Ministeri d’Educació, la companyia els va traslladar en aquell moment la incidència i ells, al seu torn, van avisar el Departament d’Educació. El Ministeri i la Conselleria, però, van minimitzar l’error i la taxa d’exempció de les proves va acabar sent del 23,2%, molt per sobre del 5% que exigeix l’OCDE.
Educació explica que els responsables de l’Administració central i autonòmica no van arribar a saber aquesta informació que, un any després, implicaria la invalidació de la prova. Segons el ministeri, tècnics del seu gabinet van alertar tècnics del Consell Superior d’Avaluació, que no van elevar l’advertència als seus superiors corresponents.
En concret, segons detallen fonts del Ministeri encapçalat per Milagros Tolón, va ser "personal tècnic" de l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa (INEE) que va traslladar la incidència als "corresponents" nivells tècnics del Consell Superior d’Avaluació Educativa de Catalunya, l’ens encarregat de supervisar les proves. La versió del ministeri posa l’accent en el fet que, en tot moment "les comunicacions es van produir en l’àmbit tècnic" de totes dues administracions, atès que, expliquen, l’abril del 2025 "no es podia valorar, tècnicament, l’abast ni les possibles conseqüències que aquestes incidències podien tenir".
Segons Educació, no va ser fins al març d’aquest any quan l’OCDE va comunicar al ministeri que s’aplicaria una "advertència metodològica" a les dades catalanes i que no formarien part de l’informe internacional de PISA. "Només el març del 2026 és quan es té esment de l’impacte d’aquelles incidències tècniques sobre el resultat de les proves", detalla el Ministeri, amb referència al fet que les dades catalanes, per l’error de la mostra, no es podran comparar amb anys anteriors o amb altres territoris.
Versió catalana
La versió oferta fins ara per la consellera d’Educació, Esther Niubó, defensa que la Generalitat no va tenir esment de l’error, precisament, fins al mes de març passat. La consellera, de fet, va defensar davant el Parlament dilluns que si havia optat per no fer pública la incidència durant quatre mesos va ser per assegurar-se que es tractava d’un "fet aïllat" i per informar de l’error una vegada ja estigués formada la nova comissió que, d’ara endavant, haurà de vetllar per la uniformitat i el control de les proves i que es va constituir oficialment divendres. La Generalitat va declinar fer comentaris davant la informació emesa pel Ministeri ahir i va recordar que les investigacions internes per aclarir les causes de l’error continuen obertes.
En la compareixença al Parlament, Niubó va apuntar com a responsables de l’error els encarregats de validar l’aplicació dels exàmens, tot i que va refusar detallar quin òrgan tenia aquesta tasca encomanada. Com a context, la consellera va recordar que les dates de les proves PISA i les de final d’etapa de secundària, amb criteris diferents quant a l’exempció d’alumnes, van coincidir, per la qual cosa es podria haver "generat confusió" en alguns centres.
Un altre dels apunts contextuals que tant la consellera com la resta de responsables del Departament han repetit des que es va saber la notícia divendres és que les proves PISA es van donar en "un context de transició" entre el ja extint Consell Superior d’Avaluació Educativa de Catalunya –l’òrgan amb què va contactar el Ministeri quan l’OCDE es va adonar de l’alt nombre d’alumnes– i la nova Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació).
Sigui com sigui, cal suposar que l’advertiment del Ministeri no hauria servit per esmenar l’error, ja que la validació de la mostra s’hauria d’haver fet abans dels exàmens.
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