Més producció d’energia fotovoltaica
G. C.
L’energia fotovoltaica produïda per projectes impulsats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) s’ha multplicat per deu en tot just cinc anys. El principal motiu que explica aquest creixement és l’autoconsum i les teulades públiques cobertes amb plaques solars. No obstant, l’ens metropolità preveu fer un salt d’escala de cara al 2027, amb la posada en funcionament de la marquesina solar de Sant Boi de Llobregat.
El 2021, l’energia fotovoltaica impulsada per aquesta Administració, que té competències per instal·lar energies netes, tot just arribava a 1 megawatt pic (MWp) de potència. No obstant, el 2023 ja es va arribar als 2 MWp i el 2024 es va produir un salt important: es van superar els 8 MWp. Des d’aleshores, s’ha continuat creixent fins a vorejar els 12 MWp.
El desplegament s’ha centrat principalment en cobertes d’edificis públics. A través dels ajuntaments, s’han instal·lat plaques solars en equipaments municipals, inclosos poliesportius, després de detectar que molts immobles disposaven d’un important potencial per produir electricitat renovable. Actualment hi ha 136 cobertes municipals en funcionament o en desenvolupament i l’objectiu és arribar a les 150 instal·lacions el 2027.
Aquest creixement respon a l’estratègia marcada pel Pla Clima de l’AMB, que ara arriba al final. El següent full de ruta mantindrà l’aposta per l’energia solar, tot i que farà un pas més al prioritzar instal·lacions de més mida. La transició energètica de l’AMB no es limita a l’energia solar. La producció de biogàs també manté una evolució a l’alça: mentre que el 2025 la potència arribava als 15,7 MW, aquest any ja se situa en 19,2 MW.
En paral·lel, l’organisme metropolità ha desenvolupat diferents projectes per millorar l’eficiència energètica de les seves instal·lacions i reduir el consum elèctric. L’objectiu és disminuir la demanda al mateix temps que augmenta la producció d’energia neta. La meta a mitjà termini passa per reduir el consum energètic de la mateixa Administració.
Mentre que el 2019 el consum de l’AMB se situava a l’entorn dels 300 gigawatts hora (GWh), l’objectiu és rebaixar-lo fins als 210 GWh el 2030 i que tota aquesta demanda es pugui proveir íntegrament amb energies renovables. "L’aplicació del Pla Clima és molt positiva i ens condueix a accelerar encara més el full de ruta per descarbonitzar la producció d’energia", afirma el director de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de l’AMB, Frederic Ximeno.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer