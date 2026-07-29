Meteorologia
El Meteocat adverteix que no existeix un «vincle clar» entre «El Niño» i els estius tòrrids
La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, afirma que el fenomen sí que augmentarà la possibilitat de fenòmens extrems, ja sigui en forma de sequera o de pluges abundants
Guillem Costa
Els científics confirmen que El Niño ja és aquí i que podria ser un dels més intensos mai registrats. El gran dubte és com aquest fenomen climàtic natural, que s’origina en les llunyanes aigües del Pacífic equatorial, podria afectar territoris tan allunyats del seu origen com és el cas del sud d’Europa. Segons apunten alguns experts, en funció de la intensitat que adquireixi aquest fenomen, encara en fase de «gestació», gran part de la península Ibèrica i, més concretament, del litoral mediterrani podrien quedar exposades a un risc més gran de pluges torrencials de cara a la tardor vinent i a un augment de la temperatura rècord en els mesos que venen.
En aquest context, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertit que aquest fenomen pot augmentar la probabilitat que tinguin lloc pluges extremes o sequeres a Catalunya. Tot i així, encara és aviat per saber exactament quines conseqüències tindrà El Niño a Europa. La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha explicat que aquest tipus de fenòmens pot incrementar la «probabilitat d’episodis extrems». Això significa que existeix el risc que es desencadenin sequeres o precipitacions intenses, però encara no és possible concretar si algun d’aquests escenaris es farà realitat.
Pendents de la predicció
«El fenomen d’El Niño no permet anticipar, per si sol, estius especialment calorosos ni episodis de sequera a Catalunya», ha afirmat Sarroca. De fet, la influència d’aquest patró climàtic, originat al Pacífic tropical, és limitada al Mediterrani i resulta especialment difícil de preveure tan lluny de la tardor. Sí que se sap que té capacitat per alterar la circulació atmosfèrica a escala global. Però les seves conseqüències a les latituds mitjanes de l’hemisferi nord depenen de múltiples factors com «la intensitat de l’episodi» i la «interacció» amb altres sistemes atmosfèrics i escenaris de temperatures elevades o més baixes.
«En el cas de l’episodi actual, considerat un dels més intensos registrats, els possibles efectes sobre Catalunya no s’apreciarien fins a la primavera vinent», ha detallat Sarroca. «Les alteracions atmosfèriques generades al Pacífic es poden propagar progressivament fins a altres regions mitjançant una mena d’efecte dòmino», ha afegit. Quan aquesta influència arribi a Catalunya, sumada a l’escalfament global, pot reforçar els desequilibris climàtics ja existents.
Mentrestant, El Niño ja està provocant anomalies destacades a la costa del Pacífic. En algunes zones, la temperatura superficial del mar supera en més de quatre graus els valors habituals. Aquest escalfament afavoreix la formació de tempestes intenses, especialment davant de les costes del Perú i l’Equador, on el fenomen té els efectes més immediats. Des del Meteocat insisteixen, no obstant això, que El Niño no és responsable de l’estiu excepcionalment calorós que està vivint Catalunya el 2026.
Incertesa
El debat sobre els efectes d’El Niño a Europa ve de lluny i, segons afirmen els especialistes més destacats que hi ha sobre aquesta qüestió, continua sent objecte de discussió entre els acadèmics, ja que, fins ara, les anàlisis no han aportat conclusions clares al respecte. Els experts afirmen que els impactes d’aquest fenomen varien en funció de la regió del planeta i, a més, depenen de la seva intensitat. En algunes parts del sud de Sud-amèrica, el sud dels Estats Units, la Banya d’Àfrica i l’Àsia central, aquest cicle s’associa amb un augment del risc de pluges torrencials i d’inundacions. En altres, com a l’Amèrica Central, el nord de Sud-amèrica, el Carib, Austràlia, Indonèsia i parts del sud d’Àsia, aquests episodis se solen vincular amb condicions de sequera. A Espanya, així com al conjunt d’Europa, els estudis més importants realitzats fins ara afirmen que encara no hi ha indicis clars sobre quin tipus de fenòmens podria impulsar El Niño.
El Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) compta amb científics que, des de fa anys, investiguen sobre el possible impacte d’aquest fenomen a la regió. ¿La seva conclusió? El més probable és que l’arribada d’un Niño intens provoqui un augment generalitzat de les temperatures durant tot el període del seu desenvolupament i, a més, fins i tot quan s’hagi acabat, per la qual cosa no es descarta que en les pròximes setmanes i mesos, mentre el fenomen va agafant intensitat, comencem a registrar una nova onada de rècords de calor fins ara inèdits. També hi ha models que suggereixen que en els anys en què es registra aquest cicle se solen donar tardors més càlides del normal i més risc de pluges torrencials entre setembre i novembre. Tot i així, afirmen els experts, atès que «El Niño no és el principal modulador del clima a Espanya», caldrà tenir en compte altres factors per determinar fins a quin punt podrien augmentar les pluges de gran intensitat durant els pròxims mesos.
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