La prestació pel foc per als treballadors cobrirà el 70% del sou
El Consell de Ministres aprova ajudes de quatre mesos com a màxim per a empleats afectats pels incendis sense exigir una cotització mínima.
Pablo Gallén
El Consell de Ministres va aprovar ahir una prestació extraordinària per als treballadors afectats pels incendis forestals. L’ajuda permetrà cobrar el 70% de la base reguladora durant un màxim de quatre mesosEl Consell de Ministres ha aprovat una prestació extraordinària per als treballadors afectats pels incendis forestals. L’ajuda permetrà cobrar el 70% de la base reguladora durant un període màxim de quatre mesos.. El reial decret llei aprovat pel Govern estableix mesures urgents de protecció laboral i social per a les persones afectades pels incendis registrats a la Comunitat de Madrid, Àvila, Toledo i Castelló. La norma serà aplicable a qualsevol altre incendi que requereixi actuacions de Protecció Civil durant la campanya d’alt risc del 2026.El reial decret llei aprovat pel Govern estableix mesures urgents de protecció laboral i social per a les persones afectades pels incendis registrats a la Comunitat de Madrid, Àvila, Toledo i Castelló. La norma també serà aplicable a qualsevol altre incendi que requereixi actuacions de Protecció Civil durant la campanya d’alt risc del 2026.
Podran accedir a aquesta prestació els afectats per qualsevol incendi produït a Espanya des del 23 de juliol, data a partir de la qual les mesures tindran efectes retroactius, segons recull el decret que es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).En concret, podran accedir a aquesta prestació els afectats per qualsevol incendi produït a Espanya des del 23 de juliol, data a partir de la qual les mesures tindran efectes retroactius, segons recull el decret que es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
La principal novetat és la creació d’una prestació extraordinària del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per emergència extrema. Es tracta d’una ajuda contributiva dirigida a les persones que no puguin acudir al seu lloc de treball com a conseqüència directa dels incendis.La principal novetat és la creació d’una prestació extraordinària del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) per emergència extrema. Es tracta d’una ajuda de caràcter contributiu dirigida a les persones que no puguin acudir al seu lloc de treball com a conseqüència directa dels incendis. Podran accedir a aquesta prestació els treballadors que no puguin tornar a la seva casa a causa d’evacuacions o restriccions d’accés.Podran accedir a aquesta prestació els treballadors que no puguin tornar a la seva vivenda a causa d’evacuacions o restriccions d’accés.
Tasques de reconstrucció
També podran sol·licitar-la els que hagin de fer tasques de neteja, trasllat o reconstrucció del seu domicili, completar tràmits presencials relacionats amb l’emergència o atendre familiars afectats pels incendis.També podran sol·licitar-la els que hagin de fer tasques de neteja, trasllat o reconstrucció del seu domicili, completar tràmits administratius presencials relacionats amb l’emergència o atendre familiars afectats pels incendis. L’ajuda no exigirà haver complert un període mínim de cotització. La seva quantia serà el 70% de la base reguladora i es podrà percebre durant un màxim de quatre mesos.L’ajuda no exigirà haver complert un període mínim de cotització. La seva quantia serà equivalent al 70% de la base reguladora i podrà percebre’s durant un màxim de quatre mesos.
El cobrament de la prestació tampoc consumirà les cotitzacions que tingui acumulades el treballador, que es conservaran per a futures prestacions d’atur.El cobrament d’aquesta prestació extraordinària tampoc consumirà les cotitzacions acumulades pel treballador, que es conservaran per al reconeixement de futures prestacions d’atur.
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- Ronquera, dificultat per a empassar o un embalum en el coll: quan poden ser un senyal d'alarma de càncer