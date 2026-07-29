La reforma de la Fira a Montjuïc acabarà el maig del 2029
L’alcalde Jaume Collboni i la consellera Alícia Romero han visitat les obres, coincidint amb l’entrada en funcionament d’una grua de 200 tones
EDU GIL
Les obres de remodelació del recinte firal de Montjuïc van entrar ahir en la fase clau de demolicions. El desmuntatge dels pavellons quatre i de Congressos, pas previ a la construcció del futur pavelló multifuncional, va començar fa unes setmanes i ara s’accelera amb l’entrada en acció d’una grua de 200 tones i un braç de 60 metres. En paral·lel, avancen els treballs de retirada de la coberta de fibrociment del pavelló d’Alfons XIII, que allotjarà el nou Palau de Congressos, així com les primeres actuacions al Palau del Vestit. L’objectiu és acabar aquesta fase el maig del 2029, coincidint amb el centenari de l’Exposició Universal.Les obres de remodelació del recinte firal de Montjuïc han entrat de ple aquest dimarts en la fase clau de demolicions. El desmuntatge dels pavellons 4 i de l’actual Palau dels Congressos, pas previ a la construcció del futur pavelló multifuncional, va començar fa unes setmanes, com va informar EL PERIÓDICO, i ara accelera amb l’entrada en acció d’una enorme grua de 200 tones i un braç de fins a 60 metres. En paral·lel, també avancen els treballs de retirada de la coberta de fibrociment del pavelló Alfons XIII, que allotjarà el nou Palau de Congressos de Barcelona, així com les primeres actuacions al Palau del Vestit. L’objectiu és completar aquesta primera fase el maig del 2029, coincidint amb el centenari de l’Exposició Internacional de 1929.
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d’Economia, Alícia Romero, presidenta de Fira 2000, van visitar ahir les obres, acompanyats del director general de Fira 2000, Albert Civit. Collboni va emmarcar l’actuació com la "tercera gran transformació" de Montjuïc, després de les del 1929 i els Jocs Olímpics del 1992. Va defensar que la reforma permetrà una Fira "més urbana i més accessible", a més d’alliberar terreny per construir 548 habitatges protegits, nous equipaments per al barri i més de 6.000 metres quadrats de zones verdes entre el Poble-sec i la Font de la Guatlla.L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera d’Economia, Alícia Romero, que és també presidenta de Fira 2000, han visitat aquest dimarts les obres i han valorat el seu bon ritme, acompanyats del director general de Fira 2000, Albert Civit. Collboni ha emmarcat l’actuació com la "tercera gran transformació" de Montjuïc, després de les de 1929 i els Jocs Olímpics de 1992. L’alcalde ha defensat que la reforma permetrà fer una Fira "més urbana, més accessible i d’escala humana", a més d’alliberar sòl per construir 548 vivendes protegides, nous equipaments per al barri i més de 6.000 metres quadrats de zones verdes entre el Poble-sec i la Font de la Guatlla.
La consellera Alícia Romero va destacar que l’actuació suposa "una aposta molt important" per consolidar Barcelona com a referent del turisme de congressos i reunions. "Intentarem complir el compromís d’acabar el 2029", va assegurar.
Calendari al límit
Una vegada concloguin aquests treballs, el 2029 s’iniciarà la segona fase de la transformació del recinte, que inclourà la remodelació del Palau de les Comunicacions i el de la Metal·lúrgia. Es prolongarà fins al 2035, mantenint en tot moment l’activitat firal a Montjuïc.Una vegada concloguin aquests treballs, el 2029 arrencarà la segona fase de la transformació del recinte, que inclourà la remodelació del Palau de les Comunicacions i del Palau de la Metal·lúrgia i es prolongarà fins al 2035, mantenint en tot moment l’activitat firal a Montjuïc. El director general, Albert Civit, va reconèixer que es treballa "amb un calendari molt ajustat". Construir un edifici com el futur pavelló multifuncional, en només 24mesos, obliga a esglaonar al màxim els treballs per guanyar tempsEl director general de Fira 2000, Albert Civit, ha reconegut que el calendari d’execució és especialment exigent. "Treballem amb un calendari molt ajustat. No pot sortir absolutament res estrany", ha assumit davant la premsa. El responsable ha explicat que construir un edifici com el futur pavelló multifuncional, amb una inversió pròxima als 100 milions d’euros en tot just 24 mesos, obliga a esglaonar al màxim els treballs per guanyar temps. "Primer fem la demolició, després el soterrament i finalment la construcció per minimitzar al màxim els terminis", ha detallat..Segons ha indicat, s’ha decidit iniciar els treballs per l’extrem més allunyat de les vivendes per avançar al màxim durant l’estiu i reduir les molèsties acústiques als veïns i a l’escola situada al costat del recinte. Tot i que ha admès que "una grua d’aquestes característiques fa soroll i això no ho podem evitar", ha assegurat que hi haurà personal regant de forma contínua per minimitzar la pols i que l’objectiu és arribar a la cúpula de l’antic Palau de Congressos a finals d’agost perquè, ja al setembre, els treballs més sorollosos s’hagin allunyat de l’escola i del pati. Aquest pavelló, dissenyat per l’arquitecte xilè Smiljan Radic, comptarà amb 20.500 metres quadrats en dues plantes, i apostarà per una estructura metàl·lica lleugera i grans façanes transparents per integrar-se a l’avinguda de Maria Cristina.
El tercer gran projecte d’aquesta primera fase és la reconversió del Palau del Vestit en un centre d’innovació, activitat econòmica i oficines vinculat a la Fira de Barcelona. L’edifici conservarà la façana històrica dissenyada per Josep Maria Jujol i incorporarà un equipament comunitari de 1.100 metres quadrats per als barris d’Hostafrancs i la Font de la Guatlla.La primera fase de la remodelació mobilitzarà una inversió de 290 milions d’euros, dels quals 250 seran finançats a través de Fira 2000 per al pavelló multifuncional i la rehabilitació del d’Alfons XIII. Els 40 restants corresponen a la transformació del Palau del Vestit, assumida per Fira de Barcelona.En total, la primera fase de la remodelació mobilitzarà una inversió de 290 milions d’euros, dels quals 250 milions seran finançats a través de Fira 2000 per al pavelló multifuncional i la rehabilitació de l’Alfons XIII, mentre que els 40 milions restants corresponen a la transformació del Palau del Vestit, assumida per Fira de Barcelona.
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