El supereclipsi dispara els preus a Tarragona
La proximitat del fenomen, el 12 d’agost, dispara les ofertes de particulars: des d’àtics i terrasses fins a passejos amb barca a preus desorbitats.
JAN MARGAROLAS
L’eclipsi portarà foscor... i també alguna oportunitat brillant de negoci. El sud de Catalunya es prepara per a un fenomen històric el 12 d’agost vinent per al qual s’espera una gran afluència. Les plataformes d’anuncis s’han omplert d’ofertes que converteixen terrasses, terrats i fins i tot barcos en exclusives llotges astronòmiques VIP. Això sí, a preu d’or.
El compte enrere a la cita ha despertat la picaresca entre alguns usuaris que pretenen treure-li partit i fer l’agost astronòmic. Pàgines web d’anuncis gratuïts, com Wallapop, Milanuncios o Airbnb, en les quals no hi acostuma a haver cap control sobre la realitat de les publicacions o els preus oferts, s’han omplert aquests últims mesos de propostes una mica curioses.
Salou s’emporta la palma amb desenes d’anuncis curiosos amb les descripcions més interessants. Destaca, per exemple, el lloguer d’un àtic de 40 m2 per 900 euros durant dues hores, dues "ampolles de cava gelat" incloses. "Un fenomen astronòmic que no es pot veure a Catalunya des de fa 121 anys", anuncia la publicació, que convida a realitzar la reserva "al més aviat possible per garantir la data".
Un altre anunci diu: "Terrassa privada exclusiva a Salou per presenciar l’històric eclipsi solar. Evita les massificacions de la platja i disfruta d’aquest fenomen únic en un entorn còmode i íntim", amb un preu de 1.000 euros per dues hores. L’oferta consisteix en una terrassa de 5 m2, amb una lògica capacitat màxima de quatre persones, a prop de la platja Capellans. O una altra oferta que demana 200 euros per persona per a una excursió marítima des del port de Salou, en les hores de l’eclipsi, i que promet el reemborsament de les reserves en cas que les condicions meteorològiques siguin adverses.
Embarcacions a 900 euros
A Roda de Berà (Tarragonès) es lloga un gran terrat de 90 metres amb vistes 360 graus per 900 euros la nit de l’eclipsi, amb "llibertat per poder instal·lar equips". I a l’Ampolla (Baix Ebre) s’ofereix un espai per a un màxim de dues persones, compartit amb els propietaris, a bord exclusiu d’una embarcació privada fondejada a la Punta del Fangar del delta de l’Ebre, una cosa que promet "una ubicació privilegiada, sense obstacles ni aglomeracions", especial per a "apassionats de l’astronomia o la fotografia". ¿El preu? 900 euros.
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