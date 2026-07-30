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Barcelona obre un refugi diürn contra la calor per a 75 sensesostre

L’espai, climatitzat, d’hidratació i descans, és al passatge del Dos de Maig. Obre dissabte fins al 14 de setembre de 10 a 19 h.

Barcelona obre un refugi diürn contra la calor per a 75 sensesostre

Barcelona obre un refugi diürn contra la calor per a 75 sensesostre / Ferran Nadeu / EPC

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Toni Sust

Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona obrirà aquest dissabte, 1 d’agost, un espai per oferir un descans diürn per a les persones sense llar en el context de la calor que fa setmanes que ha convertit la ciutat en un forn, cosa que resulta especialment insuportable per a la gent que viu al carrer, que no té on eludir les altes temperatures. L’espai que el consistori habilitarà per als sensesostre té espai per a 75 persones i és al passatge del Dos de Maig, 17, al districte de Sant Martí, i obrirà de les 10.00 a les 19.00. Si s’hi dona un excés d’aforament, s’activarà un sistema de rotació.

La comissionada d’Acció Social del consistori, Sonia Fuertes, va anunciar ahir el nou dispositiu i va remarcar que és la primera vegada que s’activa un servei d’aquest tipus. "S’afegeix a altres mesures, és un pas més en l’atenció a les persones sense llar", va explicar Fuertes, que va recordar que el nou espai va ser anunciat el 10 de juliol a la Taula de Ciutat sobre sensellarisme i va agregar que segons com funcioni en les pròximes setmanes s’avaluaran accions futures en el mateix sentit. L’Ajuntament preveu que el 2027 ja hi hagi un dispositiu similar durant el juliol i l’agost.

Informació als afectats

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L’Ajuntament va informar del dispositiu a les 38 entitats de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar i explica que aquestes, juntament amb els equips de carrer del Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic, avisaran els sensesostre de l’existència del refugi. "La situació de les persones que pernocten al carrer sempre és de dificultat", va assenyalar Fuertes, preguntada per la possibilitat que s’obri un dispositiu nocturn contra la calor. Per ara, va afegir, es mantenen obertes 2.900 places nocturnes per als sensesostre a la ciutat que depenen de l’Ajuntament.

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