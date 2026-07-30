Begoña Gómez recupera el seu passaport dues setmanes després que l’Audiència de Madrid retirés les cautelars de Peinado
La procuradora de la dona de Sánchez va recollir la documentació aquest dimecres a la tarda
ACN
Begoña Gómez, dona del president espanyol, Pedro Sánchez, ha recuperat el seu passaport dues setmanes després que l’Audiència Provincial de Madrid obligués el jutge Juan Carlos Peinado a retornar-li. Segons confirmen fonts judicials a l’ACN, la procuradora de Gómez va poder recollir la seva documentació aquest dimecres a la tarda. El passat 16 de juliol, l’Audiència Provincial de Madrid va avalar enviar Gómez a judici amb jurat popular pels delictes de tràfic d’influències i malversació, però va retirar les mesures cautelars imposades per Peinado, que incloïen la retirada del seu passaport, la prohibició de sortir d’Espanya i l’obligació de comparèixer quinzenalment al jutjat.
En el seu escrit, el tribunal provincial va concloure per unanimitat que no apreciava risc de fuga per part de Gómez, contradient així Peinado, que un mes abans va insinuar que els escortes que acompanyen la dona de Sánchez podrien ajudar-la a sortir d’Espanya en una eventual fugida.
La decisió de Peinado, que va impedir que Gómez acudís a la cimera de l’OTAN que es va celebrar aquest juliol a Ankara (Turquia) va provocar nombroses crítiques per part de l’executiu espanyol i el PSOE, així com de la fiscalia, que també va presentar un escrit en contra de la mesura del magistrat.
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