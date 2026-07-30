Andalusia
Detectats tres nous casos del virus del Nil a la província de Sevilla, amb un dels afectats hospitalitzat
Entre els nous positius figuren tres homes de 40, 48 i 71 anys
Redacción
La Direcció General de Salut Pública i Ordenació Farmacèutica de la Conselleria de Presidència, Sanitat i Emergències de la Junta d’ Andalusia ha confirmat tres nous casos de febre del Nil occidental (FNO ) a la comunitat autònoma, cosa que ha elevat a nou el nombre total de contagis detectats aquesta temporada. Entre els nous positius figuren dos homes de 40 i 48 anys, veïns de Villamanrique de la Condesa i Palomares del Río, amb símptomes lleus, a més d’un tercer pacient, un home de 71 anys resident a la barriada sevillana de Tablada, que es manté hospitalitzat després d’iniciar els símptomes el 25 de juliol. Tots els diagnòstics han sigut confirmats pel laboratori de referència de l’Hospital Universitari Virgen del Rocío.
Vigilància reforçada en municipis en alerta
Els casos lleus s’han identificat gràcies a la vigilància establerta pel Programa de Vigilància i Control integral de vectors de la Febre del Nil Occidental d’Andalusia per als veïns i visitants dels municipis de les comarques d’especial seguiment o que es troben en situació d’àrea en alerta, com ocorre amb Villamanrique de la Condesa i Palomares del Río, que presentin símptomes. El tercer cas presenta un quadre clínic amb afectació neurològica, una manifestació que s’observa en menys de l’1% dels casos de febre del Nil Occidental. En conseqüència, la Conselleria ha decidit prorrogar fins al 20 i el 21 d’agost, respectivament, el període de declaració com a àrea en alerta de Villamanrique de la Condesa i Palomares del Río. Així mateix, s’ha declarat àrea en alerta el municipi de Sevilla, on la investigació epidemiològica situa la probable exposició del cas a la barriada de Tablada.
Aquesta situació d’àrea en alerta per circulació del virus del Nil occidental (VNO) suposa intensificar les tres vigilàncies (entomològica, animal i humana) a la zona, activar les accions de promoció comunitària i reforçar les accions de comunicació a la ciutadania a través de farmàcies comunitàries i infermeria perquè s’adoptin les mesures de protecció necessàries davant el VNO.
Control de mosquits transmissors
Per la seva banda, l’administració local ha d’intensificar les mesures de control i tractament de mosquits transmissors de la malaltia durant el període que l’àrea estigui en alerta. Així, ha d’intensificar les mesures contemplades en el seu Pla Municipal de Vigilància i Control de Vectors transmissors del virus del Nil occidental, no només en els nuclis de població sinó també en aquells llocs o localitzacions situats a no més d’1,5 quilòmetres identificats com a focus larvaris o refugis d’adults.
La Delegació Territorial de Sanitat i Consum de Sevilla ha informat d’aquesta situació als ajuntaments de Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río i Sevilla, i a la Diputació de Sevilla.
Municipis andalusos en àrea d’alerta
Actualment, són 16 municipis andalusos declarats com a àrea en alerta: Torredonjimeno a Jaén; Salobreña a Granada; Fuengirola i Las Lagunas-Mijas a Màlaga i Almensilla ,Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla i Villamanrique de la Condesa a la província de Sevilla. Així mateix, es va detectar circulació viral a Benacazón (Sevilla) i Bujalance (Còrdova), si bé el punt de captura es va localitzar a més d’1,5 km del nucli urbà, per la qual cosa no va ser necessària la declaració d’àrea en alerta.
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