Espanya quadruplica la superfície cremada de la mitjana dels últims 15 anys
Segons l’última actualització del programa Copernicus, la xifra d’hectàrees arrasades, més de 207.105, és cinc vegades més alta que la del 2025.
CRISTINA CIFUENTES
Els megaincendis de Madrid i Àvila, que han entrat en fase d’estabilització, han calcinat més de 80.000 hectàrees i ja han elevat a més de 207.105 les hectàrees que s’han arrasat aquest any, segons indica l’actualització que ahir va fer el programa Copernicus. Aquesta xifra reflecteix la magnitud d’una emergència que manté en alerta nombroses comunitats autònomes.
La superfície afectada supera àmpliament els registres habituals per a aquestes dates –de fet, quadruplica la mitjana calculada des del 2011– i evidencia l’impacte d’una temporada marcada per episodis prolongats de calor i unes condicions meteorològiques que han afavorit la ràpida propagació dels incendis. És el cas de l’incendi de la Vall d’Uixó, que des de dissabte crema al voltant de la serra d’Espadà, a la província de Castelló, i ha arrasat fins ara unes 9.300 hectàrees en un perímetre de 81 quilòmetres.
El 2025, en aquest moment de l’estiu, Espanya acumulava 41.903 hectàrees cremades, de manera que el balanç actual representa un augment de més de 165.000 hectàrees respecte al mateix període, cosa que multiplica per més de cinc la superfície afectada. La xifra a què s’ha arribat aquest estiu també se situa molt per sobre de la mitjana històrica registrada en aquest mateix període. Entre els anys 2011 i 2025, la superfície mitjana afectada per incendis forestals fins aquestes dates es va situar en 51.915 hectàrees, una dada que queda àmpliament superada per les 207.105 hectàrees que s’han cremat fins ara.
Això significa que la superfície calcinada aquest any multiplica gairebé per quatre la mitjana dels últims 15 anys, amb un increment de més de 155.000 hectàrees respecte a la mitjana del període 2011-2025. Malgrat la gravetat de la situació, la xifra actual encara no supera el pitjor registre recent. La campanya del 2026 se situa com una de les més greus de l’última dècada, únicament darrere de la del 2022, quan es van comptabilitzar 227.845 hectàrees calcinades fins aquests dies. La dada col·loca el 2026 com la segona pitjor campanya d’incendis forestals en aquest període des que hi ha registres comparables.
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