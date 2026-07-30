Societat
Juan Carlos, bomber forestal: «A aquesta gent que nega el canvi climàtic el posaria a treballar amb nosaltres davant els incendis»
Va ser convidat al programa ‘Malas Lenguas’ per parlar de la preocupant situació que s’està vivint a diverses zones d’Espanya a causa dels incendis
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Ricardo Castelló
Espanya està en suspens pels incendis forestals actius a Madrid, Àvila, Toledo i Vall d’Uixò, que ja afecten més de 110.000 persones que han sigut evacuades o confinades. Una situació més que preocupant i per aquest motiu el programa de RTVE ‘Malas Lenguas’ va decidir parlar amb Juan Carlos González, bomber forestal, per conèixer de primera mà com s’està vivint des de dins.
Un dels principals motius pels quals hi ha més incendis dels habituals és per ladespoblació en el medi rural», segons va apuntar el bomber a l’ens públic.
«Les persones que vivien allà, que eren les que feien aquesta gestió, perquè vivien d’això, no hi són. S’ha anat buidant a base de determinades polítiques, fent fora la gent dels pobles, i eren aquestes persones les que feien aquestes feines», va compartir.
D’altra banda, el bomber va voler deixar clar que «incloure milers d’hectàrees que tenim a Espanya és impossible, però hem d’anar a fer aquesta prevenció pròxima als pobles, als camins, perquè després els mitjans d’extinció o la gent pugui circular bé, però sobretot centrant-nos en els pobles».
Juan Carlos va recordar que l’estiu passat moltes zones van ser afectades pels incendis.
«A tota aquesta gent que nega el canvi climàtic els convido a posar-se a treballar amb nosaltres, davant els incendis, davant la dana, vindrà una altra dana, vindrà una altra Filomena, els convido que quan vinguin, quan vingui això, que es posin al costat de nosaltres a treballar en això i vegin com ha anat canviant tot», va assenyalar a ‘Malas Lenguas’.
Polèmica amb RTVE...
La presència del bomber forestal al programa de RTVE ha fet parlar molt, ja que el format presentat per Jesús Cintora va ometre que el convidat havia participat anteriorment en actes públics d’Unides Podem i Esquerra Unida, una cosa de la qual no es va informar l’audiència.
No obstant, alguns espectadors se’n van adonar i van compartir la situació a X, abans conegut com a Twitter, on van expressar el seu malestar i van obrir el debat sobre el tractament editorial de RTVE.
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