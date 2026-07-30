La justícia avalael desallotjament del B9 de Badalona
El TSJC apuntala la legalitat de la desocupació al desestimar un recurs d’11 ocupants. "El consistori va tenir en compte la vulnerabilitat social"
Gerardo Santos
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va avalar en una sentència judicial, a la qual va tenir accés EL PERIÓDICO, la polèmica desocupació en la qual l’Ajuntament de Badalona va desallotjar uns 250 migrants d’un antic institut municipal, l’anomenat B9. Concretament, el tribunal va desestimar un recurs que pesava sobre la resolució que va donar llum verda al consistori per al desallotjament del recinte. L’operatiu va tenir lloc el desembre del 2025, dues setmanes després d’haver-se emès la interlocutòria de desallotjament, i va acabar amb el que s’havia convertit en l’assentament més gran de Catalunya.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha avalat en una sentència judicial, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, la polèmica desocupació en la qual l’Ajuntament de Badalona va desallotjar uns 250 migrants d’un antic institut municipal anomenat B9. Concretament, el tribunal ha desestimat un recurs que pesava sobre la resolució que va donar llum verda al consistori per al desallotjament del recinte. L’operatiu va tenir lloc el desembre del 2025, dues setmanes després d’emetre’s la interlocutòria de desallotjament, i va acabar amb el que s’havia convertit en l’assentament més gran de Catalunya.
La sentència ha sigut rebuda amb satisfacció per l’alcalde Xavier Garcia Albiol, que en declaracions a aquest diari la descriu com una "victòria moral". El popular destaca dos "aspectes importants" de la decisió judicial: "Demostra que l’Ajuntament de Badalona va prestar els serveis socials adequats i que el procediment que es va portar a terme va ser el que corresponia", subscriu Albiol.La sentència ha sigut rebuda amb satisfacció per l’alcalde Xavier Garcia Albiol, que en declaracions a aquest diari la descriu com una "victòria moral". El popular destaca dues "aspectes importants" de la decisió judicial: "Demostra que l’Ajuntament de Badalona va prestar els serveis socials adequats i que el procediment que es va portar a terme va ser el que corresponia", subscriu Albiol.
El recurs que desestima la recent sentència, firmada el 23 de juliol, el van interposar 11 dels ocupants de l’antic institut B9 de Badalona i fa referència directa a l’escrit judicial que autoritzava la desocupació, i no a la gestió dels desallotjats posterior a l’operatiu. Els apel·lants plantejaven, entre altres punts, que l’auto vulnerava "el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació", o que prescindia "del judici de proporcionalitat, i vulnerava així el dret fonamental a tutela judicial efectiva".El recurs que desestima la recent sentència, firmada el 23 de juliol, el van interposar 11 dels ocupants de l’antic institut B9 de Badalona i fa referència directa a l’escrit judicial que autoritzava la desocupació, i no a la gestió dels desallotjats posterior a l’operatiu. Els apel·lants plantejaven, entre altres punts, que l’auto vulnerava "el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació", o que prescindia "del judici de proporcionalitat, vulnerant el dret fonamental a tutela judicial efectiva".
Per al tribunal, en canvi, "no s’acrediten aquestes vulneracions", ja que, assegura, "s’han tingut en compte les circumstàncies dels ocupants dels immobles, així com el criteri de proporcionalitat a l’hora de valorar si s’autoritza o no l’entrada a l’immoble". De fet, el tribunal diu que "l’administració [l’Ajuntament de Badalona] sí que ha tingut en compte la vulnerabilitat social dels ocupants".Per al tribunal, no obstant, "no s’acrediten aquestes vulneracions", ja que, assegura, "s’han tingut en compte les circumstàncies dels ocupants dels immobles, així com el criteri de proporcionalitat a l’hora de valorar si s’autoritza o no l’entrada a l’immoble". De fet, el tribunal arriba a afirmar que "l’Administració [l’Ajuntament de Badalona] sí que ha tingut en compte la vulnerabilitat social dels ocupants".
Per la seva banda, La fiscalia va sol·licitar desestimar el recurs dels antics ocupants, ja que afirma que la interlocutòria "és conforme a dret", i va argüir que "tant el procediment d’autorització d’entrada com en la interlocutòria impugnada han seguit les prescripcions de la llei". S’ha de recordar que, en un escrit remès a un jutge del contenciós el març del 2026 sobre la gestió dels desallotjats i no sobre l’autorització per a la desocupació per si mateix, el Ministeri Fiscal va concloure que el consistori badaloní no hauria ofert ajuda als migrants, que van quedar "en situació de vulnerabilitat i emergència habitacional".Per la seva banda, La fiscalia va sol·licitar desestimar el recurs dels antics ocupants, ja que afirma que la interlocutòria "és conforme a dret", i va argüir que "tant el procediment d’autorització d’entrada com en la interlocutòria impugnada han seguit les prescripcions de la llei". Es pot recordar que, en un escrit remès a un jutge del contenciós el març del 2026 sobre la gestió dels desallotjats i no sobre l’autorització per a la desocupació per si mateix, el Ministeri Fiscal va concloure que el consistori badaloní no hauria ofert ajuda als migrants, que van quedar "en situació de vulnerabilitat i emergència habitacional", apuntalava Fiscalia.
Odi i discriminació
En aquesta mateixa línia incideix la denúncia que l’eurodiputat Jaume Asens va interposar contra Albiol dies després del desallotjament. Durant setmanes, en aquell plujós desembre, molts dels antics ocupants del B9 van acampar sota el pont de la C-31, a desenes de metres d’un B9 en què ja es duien a terme tasques de neteja i desenrunament, quan no de la demolició completa. De fet, desenes de veïns van tallar fa uns dies la C-31 a l’altura del barri de Sant Roc per protestar contra l’últim reducte dels desallotjats del B9, una quinzena de persones que encara passen les nits a les places del barri.En aquesta mateixa línia incideix la denúncia que l’eurodiputat Jaume Asens va interposar a Albiol dies després del desallotjament. Durant setmanes, molts dels antics ocupants del B9 van acampar sota el pont de la C-31, a desenes de metres d’un B9 en què ja es duien a terme tasques de neteja i desenrunament, quan no de la demolició completa. De fet, desenes de veïns van tallar fa uns dies la C31 a l’altura del barri de Sant Roc per protestar contra l’últim reducte dels desallotjats del B9, una quinzena de persones que encara passa les nits a les places del barri.
L’alcalde Albiol va dir que, durant l’operatiu, una desena de treballadors dels Serveis Socials municipals va entrar al recinte "per atendre totes les persones" que així ho requerissin, i en van ser unes 50 les que finalment van demanar assistència in situ. A aquest operatiu va apel·lar el govern municipal per justificar haver complert el que disposava la resolució judicial.L’alcalde Albiol ha explicat en diverses ocasions que, durant l’operatiu, una desena de treballadors dels Serveis Socials municipals va entrar al recinte "per atendre totes les persones" que així ho requerissin, sent unes 50 les que finalment van demanar assistència in situ. A aquest operatiu és al qual el govern municipal ha apel·lat sempre per justificar haver complert el que disposava la resolució judicial.
Els apel·lants que van impugnar l’autorització judicial per entrar al B9 també ressaltaven que la interlocutòria tenia "un contingut impossible, ja que l’ajuntament no té aquest protocol". A aquest protocol feia referència la jutge en la interlocutòria, quan assenyalava que la desocupació s’havia de dur a terme "seguint el protocol d’assistència per a les persones sense sostre dels serveis municipals als efectes de prestar-los l’atenció del programa d’atenció social", i "remetent informe de l’actuat" referent a això.Els apel·lants que van impugnar l’autorització judicial per entrar al B9 també ressaltaven que la interlocutòria tenia "un contingut impossible, ja que l’ajuntament no té aquest protocol". Aquest protocol és al qual la jutge feia referència en la interlocutòria, quan assenyalava que la desocupació s’havia d’efectuar "seguint el protocol d’assistència per a les persones sense sostre dels serveis municipals als efectes de prestar-los l’atenció del programa d’atenció social", i "remetent informe de l’actuat" referent a això.
Així mateix, en la nova sentència es llegeix que "en consideració a l’informe remès [per l’Ajuntament de Badalona] no hi ha hagut cap irregularitat procedimental". Amb tot, Albiol entén que la justícia li dona la raó: "Aquesta és una victòria contra la demagògia i davant de la utilització política que a escala local i exterior es va intentar fer", rubrica l’alcalde.Així mateix, en la nova sentència també es llegeix que "en consideració a l’informe remès [per l’Ajuntament de Badalona] no hi ha hagut cap irregularitat procedimental". Amb tot, Albiol entén que la justícia li "dona la raó": "Aquesta és una victòria contra la demagògia i davant la utilització política que a nivell local i exterior es va intentar fer", rubrica l’alcalde.
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