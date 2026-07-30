Les condicions meteorològiques donen una treva a la Vall d’Uixó
Més de 400 bombers i 35 mitjans aeris continuen treballant en l’extinció de l’incendi, que ja ha calcinat 9.300 hectàrees, amb un perímetre de 82 quilòmetres. Ara preocupa la zona d’Artana.
Pablo Ramón Ochoa
Cada dia des que va començar l’incendi de la Vall d’Uixó havia estat marcat per alguna mena de dificultat que complicava la feina dels bombers. Ahir, el cinquè dia amb el foc actiu, va ser la primera vegada que els bombers van tenir un dia completament net pel que fa a condicions meteorològiques: no va afectar gaire la temuda inversió tèrmica, els vents van ser suaus i l’onada de calor amb prou feines va incidir.
Així ho va indicar el cap del dispositiu d’ahir, Antonio Rodrigo, després de l’últim Cecopi de la tarda. "Ha sigut el millor dia", va dir Rodrigo. Fins a 400 efectius van lluitar contra les flames. Van tenir complicacions, sobretot a l’eix d’Artana, que és el que més preocupa, però tot i així les seves tasques van ser positives. Els 35 mitjans aeris, a més, van poder treballar tot el dia sense problemes, a diferència de les jornades anteriors. Un dels senyals d’esperança que hi ha entrant al sisè dia d’incendi és que ahir, per primera vegada, no van avançar les hectàrees cremades. De fet, es van rebaixar perquè els bombers van fer un més bon mesurament que dimarts després de nous sobrevols. Així, hi ha 9.300 hectàrees calcinades, en comptes de les 10.000 de què s’havia informat. El perímetre és de 82 quilòmetres.
Una tasca heroica
"Els treballs s’han centrat al cap de l’incendi i, especialment, a la zona d’Artana, on s’ha produït alguna reproducció. Estem treballant per assegurar gairebé tot el perímetre", va assegurar Rodrigo. Un altre punt complex que van afrontar els bombers va ser de nou el de l’ermita de Santa Bàrbara d’Onda. La tasca heroica dels professionals va salvar aquest patrimoni d’incalculable valor quan estava acorralat per les flames. Tot i això, els onders continuen de dol després de cremar-se el Montí. L’altre front que preocupava, el de Tales-Alfondeguilla, estava ahir a la nit "bastant bé" respecte a anteriors compareixences. "L’incendi ens deixa treballar. Tenim més recursos que en dies anteriors i una potència d’atac molt bona", va remarcar Rodrigo.
Pel que fa a la feina de matinada, va detallar que es tracta d’unes hores "crítiques" perquè, si s’aconsegueix fer el que tenen planificat, pot servir per avançar en l’estabilització. El responsable del dispositiu va avançar que "fins d’aquí 48 hores no podrem dir pràcticament res de definitiu sobre l’incendi".
La ministra de Ciència, Diana Morant, també es va afegir a la sensació que ahir a la nit eren "més optimistes" amb el desenvolupament del dispositiu. Així mateix, va indicar que aquest incendi "ha de servir com a brúixola" per a la col·laboració entre administracions de signe polític contrari per al futur. "Estem treballant de manera coordinada, i això la gent ho està valorant bé", va assenyalar.
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