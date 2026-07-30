El miracle de les canonades trencades
Un veí no s’explica com casa seva es va salvar del foc a Navas del Rey: "O els hidroavions van llançar aigua en aquell instant o tenim un àngel de la guarda".
Pablo Tello
L’evolució favorable de l’incendi de la Serra Oest ha permès fer un important pas cap a la normalitat. Mentre milers de veïns tornen a les seves llars, comença l’avaluació dels danys materials, especialment a les urbanitzacions de Navas del Rey, on el foc va arribar a diversos habitatges i va deixar algunes de les imatges més devastadores.
Les urbanitzacions El Morro i El Club es van emportar la pitjor part, amb desenes de cases, vehicles i propietats completament calcinats. Nouvingut, el José María explora casa seva per primera vegada, al costat de la seva mare i els seus dos fills. Tot i que ja sabien que s’havia deslliurat del foc per les càmeres de seguretat dels seus veïns, no donen crèdit al que veuen. "Això ha sigut sort", diu encara amb l’ensurt al cos.
Mentrestant, la família treu del cotxe una bombona de butà i un càmping gas per cuinar alguna cosa, ja que encara no tenen llum. "Tot i que part del jardí està cremat, ens hem salvat del foc. I ha sigut per un error. Tinc dues canonades trencades, una a cada banda del jardí, que perdien aigua i així regaven els arbustos que donen amb les altres propietats. Gràcies a elles, casa nostra no s’ha cremat. Les dues que tenim al costat han quedat arrasades, sobretot la de fusta i plàstic. Només queden trossos fosos", relata. Han vingut amb la seva gossa, la Sally, que en qüestió de minuts s’ha embrutat sencera mirant d’entendre la situació.
A l’entrada de la propietat hi ha diversos arbres, la majoria intactes. "No m’explico com hi ha encara vegetació verda, amb flors i fruites. L’olivera està una mica socarrimada, però la figuera i el gessamí estan com sempre. No sé si, just en el moment en què arribaven les flames a casa nostra, un hidroavió va llançar moltíssima aigua o és que tenim un àngel de la guarda", afegeix. Juntament amb la seva mare, amb qui conviu a la casa, esperen l’arribada dels pèrits per començar a recollir i netejar els voltants de la finca.
El José María recorda quan, dijous, van rebre les indicacions d’evacuació i van pujar a la part alta del poble, on viu la seva exparella. "Vam passar allà la nit, però l’endemà ens van evacuar tot el municipi i ens en vam anar a Fuenlabrada. Hem estat allà, en un hotel, tots aquests dies. Volíem tranquil·litat perquè els nervis estaven a flor de pell", diu. Rebien fotos captades per les càmeres de seguretat d’algun veí: "Vèiem com pujava el foc per La Pinarilla, una desviació que porta San Martín de Valdeiglesias. Anaven a tota hòstia i ens van acollonir".
"Tinc coneguts que han perdut la casa. El que viu al costat, que sembla portar-ho bastant bé; el del davant, que ho porta una mica pitjor. I una de les meves millors amigues, que està destrossada. La seva casa es va salvar de les flames el primer dia d’incendis, però al següent la van devorar per complet. També el seu cotxe", afegeix.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- Cinc cadàvers de nadons trobats al domicili d’una parella a la localitat francesa d’Orange
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- Banys termals de Llo: reobertura i nova ampliació vuit mesos després de l'incendi