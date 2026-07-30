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Moeve reivindica el valor dels territoris rurals amb la seva nova sèrie «Camins de Futur».

Partint del seu compromís amb el desenvolupament dels territoris, Moeve ha presentat la seva sèrie «Camins de Futur», amb tres primers episodis que descobreixen rutes rurals d'Espanya i posen en valor el seu patrimoni, la seva cultura, la seva gastronomia i les seves activitats econòmiques. Els episodis ja estan disponibles al canal de YouTube de Moeve.

Camins de Futur

Camins de Futur / Redacción

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Redacción

Isabel Martínez Contreras, responsable de Llicència Social i Aliances de Moeve, ha destacat: «Amb “Camins de Futur” no només descobrim joies naturals i patrimonials, sinó que coneixem les persones que viuen i construeixen cada dia el futur d'aquests territoris. Escoltar els qui els habiten és fonamental per generar oportunitats i construir, entre tots, un futur millor».

Aquí pots accedir als capítols de «Camins de Futur»: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPEh9e99kodsVrTuTpz6M8Ru0UBxZLdQZ

Els tres episodis de «Camins de Futur», conduïts per la presentadora Adela Úcar, recorren les províncies de Lleida, Terol i Huelva a través d'entrevistes als seus veïns i mostrant la bellesa d'unes rutes que connecten poblacions i generen noves oportunitats per visitar i gaudir d'aquests territoris.

  • A Lleida, el Camí de Montgarri recorre la Vall d'Aran. Són 12 quilòmetres de trajecte circular entre el Pla de Beret i el santuari i refugi de Montgarri, que permeten descobrir una ruta rehabilitada per caminar i anar amb bicicleta, així com un santuari construït sobre una ermita romànica del segle XII.
  • A Terol, el Camí del Jiloca és un recorregut circular d'uns 10 quilòmetres dins del terme municipal de Calamocha, amb una de les seves localitats, Poyo del Cid, com a protagonista. Es tracta d'un tram transitat per antics pobles que s'han establert a la península Ibèrica des de l'època romana i que forma part d'un camí històric vinculat al Cid Campeador.
  • A Huelva, el Camí de les Tres Cimeres uneix les localitats de San Bartolomé, Cumbres de Enmedio i Cumbres Mayores a través d'un recorregut pel Parc Natural de la Sierra de Aracena. Són 12 quilòmetres en què el camí està delimitat per murs aixecats amb la tècnica de la pedra seca, reconeguda per la UNESCO.

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En un ejercicio para favorecer el turismo rural y la actividad económica, Moeve ha destacado el patrimonio de estas rutas junto a sus espacios a visitar, a través de una nueva página web: https://www.moeveglobal.com/es/compania/moeve-en-el-territorio/caminos-de-futuro

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Moeve reivindica el valor dels territoris rurals amb la seva nova sèrie «Camins de Futur».

Moeve reivindica el valor dels territoris rurals amb la seva nova sèrie «Camins de Futur».

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