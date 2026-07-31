BCN adjudica la milionària contracta de manteniment de semàfors
Manuel Arenas
Les empreses Electronic Traffic (Grupo Etra) i Kapsch Trafficom han tornat a resultar adjudicatàries de la milionària contracta per al manteniment de pràcticament 40.000 semàfors de Barcelona. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge de l’Ajuntament va aprovar l’adjudicació, amb un valor estimat de 34,3 milions sense IVA i una durada de dos anys, fins al 2028, més dos exercicis d’eventual pròrroga. El nou contracte suposa un increment de 2,5 milions anuals respecte al contracte que regia fins ara.
Són dos els lots que han sigut adjudicats, un per als semàfors de la zona Llobregat i un altre per als de la zona Besòs. La gestió dels senyals de circulació de la primera àrea és la que continuarà liderant el Grupo Etra, al qual se li ha adjudicat el lot per 10,1 milions, IVA inclòs, després de presentar l’oferta més avantatjosa per al consistori, concretament d’un 39,50% de baixa global sobre els preus unitaris del contracte.
Pel que fa als semàfors del costat Besòs de Barcelona serà Kapsch Trafficom l’empresa que continuï gestionant la reparació per un lot adjudicat per 7,9 milions d’euros, amb l’IVA inclòs. En aquest cas, l’oferta d’aquesta societat va representar una baixa de preus unitaris del 39,60% després que la proposta del mateix Grupo Etra per a aquest lot fos desestimada pel consistori.
El consistori barceloní situa com a novetats del nou contracte la inclusió de l’inventari, la reposició de tot el material obsolet o avariat i la incorporació del manteniment de 81 nous pilons antiterroristes. Un altre dels reforços que aporta la nova contracta és el del manteniment preventiu de les instal·lacions per evitar incidències. Les actuacions inclouen la comprovació de l’estat, la neteja i la correcció de defectes i anomalies durant el funcionament.
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