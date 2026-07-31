Els focs d’Àvila i Madrid deixen de ser una emergència nacional
Sánchez considera la resposta als sinistres al centre d’Espanya "un raonable èxit" després d’anunciar la baixada al nivell operatiu 2.
Víctor Rodríguez
"Un raonable èxit". Així va qualificar ahir el president del Govern, Pedro Sánchez, la resposta als incendis originats fa vuit dies a Àvila i Madrid pels quals es va declarar, per segona vegada en la història i primera en el cas d’incendis, l’emergència d’interès nacional. Després de 48 hores sense avanç del perímetre a les dues províncies i amb els dos focs donats per "tècnicament estabilitzats" des de dimecres al matí, els responsables han decidit la desescalada al nivell 2 d’emergència, cosa que significa que la coordinació de la resposta torna a passar a les comunitats autònomes.
"Escoltada la proposta de la Comunitat Autònoma de Madrid i de la Junta de Castella i Lleó i els criteris tècnics del comandament operatiu de l’emergència nacional, hem procedit a passar al nivell operatiu 2 i deixar, per tant, enrere l’emergència nacional. És una molt bona notícia", va anunciar Sánchez a mig matí des del centre de comandament avançat de Navaluenga, a la província d’Àvila. "Crec que la conclusió que podem treure d’aquesta primera experiència d’emergència nacional de resposta liderada per la Unitat Militar d’Emergències conjuntament amb el Sistema Nacional de Protecció Civil i amb la col·laboració de les institucions públiques implicades és d’un raonable èxit, d’una molt elevada resposta eficaç a l’envergadura de l’incendi".
Que l’emergència hagi baixat a nivell 2 i els incendis del centre peninsular estiguin estabilitzats no vol dir que estiguin extingits. Durant la jornada d’ahir es va continuar treballant en tasques de consolidació del perímetre i de refresc de la zona. Ja no hi ha flama activa, però, sí, alguns punts fumejants sobre els quals es continua actuant. De fet, el risc meteorològic d’incendi, amb la quarta onada de calor d’aquest estiu en marxa fins diumenge, és molt alt.
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada