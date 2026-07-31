Europa impulsa al Pirineu el turisme d’observació d’ossos
La Comissió Europea proposa potenciar el turisme de naturalesa per atraure visitants respectuosos amb l’entorn natural. La presència de fauna pot convertir-se en un element de dinamització econòmica.
Guillem Costa
La Unió Europea veu en el Pirineu una oportunitat per desenvolupar la seva estratègia de turisme sostenible. En concret, fonts de la Comissió de Medi Ambient detallen a aquest diari que la serralada s’erigeix en un enclavament ideal per fomentar l’arribada de visitants "respectuosos amb el medi natural" i interessats en l’observació de l’os bru. Aquesta possibilitat, segons Brussel·les, pot agafar forma a partir de l’estratègia d’ecoturisme publicada recentment per la Comissió.La Unió Europea veu al Pirineu una oportunitat per desenvolupar la seva estratègia de turisme sostenible. En concret, fonts de la Comissió de Medi Ambient detallen a aquest diari que la serralada s’erigeix en un enclavament ideal per fomentar l’arribada de visitants "respectuosos amb el medi natural" i interessats en l’observació de l’os bru. Aquesta possibilitat, segons Brussel·les, pot agafar forma a partir de l’estratègia d’ecoturisme publicada recentment per la Comissió.
El document recull diverses directrius sobre com ha de ser el turisme a les zones que formen part de la Xarxa Natura 2000. L’informe assenyala que cada any l’activitat turística genera entre 50.000 i 85.000 milions d’euros en els 27.000 espais protegits dels Estats membre. Això representa, aproximadament, el 6% del volum que genera el sector turístic a tot el continent.
Reintroducció als 90
No obstant, els dirigents de la Comissió aposten per potenciar el "turisme de naturalesa", redistribuir els viatgers i evitar que es concentrin només a les àrees més massificades. "Tothom se sent atret pels grans parcs nacionals, però hi ha altres àrees de la Xarxa Natura 2000, situades en zones més remotes, que potser es transformaran en un motor de desenvolupament", afirma un dirigent europeu.El document recull diverses directrius sobre com ha de ser el turisme a les zones que formen part de la Xarxa Natura 2000. L’informe assenyala que, cada any, l’activitat turística genera entre 50.000 i 85.000 milions d’euros en els 27.000 espais protegits dels Estats membres. Això representa, aproximadament, el 6% del volum que genera el sector turístic a tot el continent. No obstant, els dirigents de la Comissió aposten per potenciar aquest "turisme de naturalesa", per a així redistribuir els viatgers i evitar que es concentrin només a les àrees més massificades. "Tothom se sent atret pels grans parcs nacionals, però hi ha altres àrees de la Xarxa Natura 2000, situades en zones més remotes, que potser es transformin en un motor de desenvolupament", afirma un dirigent europeu. En aquest camí, els territoris pirinencs habitats pel gran plantígrad, que es va començar a recuperar en aquestes muntanyes a finals dels anys 90 després d’un projecte de reintroducció, són un dels punts clau per reforçar aquest model.
Des de la Comissió Europea remarquen que aquest model ja ha començat a prendre forma en diferents territoris de la Xarxa Natura 2000. Així, fonts comunitàries esmenten iniciatives que vinculen productes locals amb espècies emblemàtiques, com una melmelada amb el logotip d’un os bru. A Catalunya es treballa amb el projecte Fet al parc, amb referència als parcs naturals. Es tracta d’un programa que posa en valor activitats del sector primari que treballa en espais protegits.En aquest camí, els territoris pirinencs habitats pel gran plantígrad, que es va començar a recuperar en aquestes muntanyes a finals dels 90 després d’un projecte de reintroducció, són un dels punts clau per reforçar aquest model. Des de la Comissió Europea remarquen que aquest model ja ha començat a prendre forma en diferents territoris de la Xarxa Natura 2000. Fonts comunitàries esmenten iniciatives que vinculen productes locals amb espècies emblemàtiques, com per exemple una melmelada amb el logotip d’un os bru. A Catalunya, en aquesta línia, es treballa amb el projecte Fet al parc, amb referència als parcs naturals. Es tracta d’un programa que posa en valor activitats del sector primari que treballa en espais protegits.
Segons fonts europees, la presència de fauna pot convertir-se en un element de dinamització econòmica, com passa amb el linx ibèric, el llop i determinades aus. "Les activitats relacionades amb l’albirament d’aquestes espècies fins i tot pot ajudar els agricultors, els productors locals d’aliments i les empreses turístiques de la zona a vincular les seves activitats i els seus productes amb la naturalesa".Segons fonts europees, la presència de fauna pot convertir-se en un element de dinamització econòmica, com ja passa amb el linx ibèric, el llop o determinades aus: "Les activitats relacionades amb l’albirament d’aquestes espècies fins i tot pot ajudar els agricultors, els productors locals d’aliments i les empreses turístiques de la zona a vincular les seves activitats i els seus productes amb la naturalesa".
Brussel·les assenyala que la Xarxa Natura 2000 disposa d’un sistema de llicències per a l’ús del seu distintiu en productes i serveis associats a aquests espais protegits. Espanya és, per ara, l’únic país de la Unió Europea que ha desenvolupat la normativa necessària per permetre’n la utilització. L’objectiu, apunten fonts de la Comissió, és aportar un "valor afegit" a aquests productes, com passa amb els segells ecològics i altres certificacions ambientals.Brussel·les també assenyala que la Xarxa Natura 2000 disposa d’un sistema de llicències per a l’ús del seu distintiu en productes i serveis associats a aquests espais protegits. En aquest àmbit, Espanya és, per ara, l’únic país de la UE que ha desenvolupat la normativa necessària per permetre-ne la utilització. L’objectiu, apunten fonts de la Comissió, és aportar un "valor afegit" a aquests productes, de la mateixa manera que passa amb els segells ecològics i altres certificacions ambientals.
Tot i així, la Comissió és conscient que el desenvolupament d’aquest turisme ha d’anar acompanyat d’una "gestió rigorosa" per evitar impactes sobre el territori. Des de Brussel·les recorden que la convivència amb els grans carnívors continua generant tensions en moltes regions d’Europa. L’os, al Pirineu, no és una excepció. Però cada cop més persones s’acosten a territoris com la vall d’Aran i comarques com el Pallars Sobirà per intentar veure aquesta espècie emblemàtica en llibertat. Aquest model turístic, que pot actuar com a motor econòmic, sempre s’ha de mantenir dins d’uns "límits compatibles amb la conservació", afirmen des de la Unió Europea.Tot i així, la Comissió és conscient que el desenvolupament d’aquest turisme ha d’anar acompanyat d’una "gestió rigorosa" per evitar impactes sobre el territori. Des de Brussel·les recorden que la convivència amb els grans carnívors continua generant tensions a moltes regions d’Europa. L’os, al Pirineu, no és una excepció. Però, alhora, és una realitat que cada vegada més persones s’acosten a territoris com la Vall d’Aran i comarques com el Pallars Sobirà per intentar veure aquesta espècie emblemàtica en llibertat. Aquest model turístic, que pot actuar com a motor econòmic, sempre s’ha de mantenir dins d’uns "límits compatibles amb la conservació", afirmen des de la UE.
Excés de gent
De fet, la Comissió alerta que una hipotètica afluència excessiva de visitants o la construcció de grans infraestructures turístiques en espais sensibles pot provocar conseqüències negatives per al que es pretén protegir. Per aquesta raó, l’estratègia elaborada aposta per implicar des del començament administracions locals, propietaris, veïns, entitats i empreses. D’aquesta manera, la conservació de la biodiversitat es pot fer compatible amb el creixement econòmic.
Entitats en defensa del medi ambient consultades per EL PERIÓDICO adverteixen que, abans de poder plantejar un model com aquest, és imprescindible "regular i ordenar" la presència de visitants que ja acudeixen al Pirineu per veure ossos.De fet, la Comissió alerta que una hipotètica afluència excessiva de visitants o la construcció de grans infraestructures turístiques en espais sensibles pot provocar conseqüències negatives per al que sobre el paper es pretén protegir. Per aquesta raó, l’estratègia de treball elaborada aposta per implicar des del començament a administracions locals, propietaris, veïns, entitats i empreses. D’aquesta manera, la conservació de la biodiversitat es pot fer compatible amb el creixement econòmic. Entitats en defensa del medi ambient consultades per EL PERIÓDICO adverteixen que, abans de plantejar un model com aquest, és imprescindible "regular i ordenar" en l’actualitat la presència de visitants que ja acudeixen al Pirineu per veure ossos.
¿Quina posició té la Generalitat davant la possibilitat de fomentar el turisme de naturalesa als territoris de l’os bru? Fonts del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica asseguren que aquesta visió encaixa amb l’estratègia que el Govern català està desplegant en matèria de transició ecològica. Explica que Catalunya avança cap a un model basat en la generació de "capital natural", entès com l’augment de la capacitat dels ecosistemes per prestar uns serveis essencials com ara la regulació hídrica, la captura de carboni, la resiliència davant els incendis o el manteniment de la biodiversitat.¿Quina posició té la Generalitat davant la possibilitat de fomentar el turisme de naturalesa als territoris de l’os bru? Fonts del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica asseguren que aquesta visió encaixa amb l’estratègia que el Govern està desplegant en matèria de transició ecològica. Explica que Catalunya avança cap a un model basat en la generació de "capital natural", entès com l’augment de la capacitat dels ecosistemes per prestar serveis essencials com la regulació hídrica, la captura de carboni, la resiliència davant els incendis o el manteniment de la biodiversitat.
En aquest context, afirmen que sectors com el turístic o el de la construcció comencen a percebre la biodiversitat com un valor afegit per "reforçar la seva resiliència" i accedir a "nous mercats vinculats a la sostenibilitat". Segons la conselleria, activitats com el turisme de naturalesa ja es beneficien de la millora d’alguns hàbitats. Algunes veus suggereixen que, amb el temps, l’os s’anirà entenent com un emblema de les muntanyes catalanes, com a la serralada Cantàbrica. La presència de l’os al Pirineu, actualment, es reparteix entre Espanya (Aragó i Catalunya), França i Andorra.En aquest context, afirmen que sectors com el turístic o el de la construcció comencen a percebre la biodiversitat com un valor afegit tant per "reforçar la seva resiliència" com per accedir a "nous mercats vinculats a la sostenibilitat". Per a la conselleria, activitats com el turisme de naturalesa ja s’estan beneficiant de la millora d’alguns hàbitats. De fet, algunes veus fins i tot suggereixen que, amb el pas del temps, l’os s’anirà entenent com un emblema de les muntanyes catalanes, com ja ha passat a la serralada Cantàbrica. Es pot assenyalar que la presència de l’os, en el dia d’avui, al Pirineu es reparteix entre Espanya (Aragó i Catalunya), França i Andorra.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- Els divuit punts on veure l'eclipsi del 12 d'agost a Catalunya
- La mort de Pau Simon eleva a set els miners morts al Bages en onze anys
- El poble més fresc d'Espanya a l'estiu és a 4 hores de Manresa: al juliol la màxima ronda els 24 graus i els veïns dormen amb manta
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La mina on s'ha produit l'accident mortal a Súria va passar una revisió de seguretat la setmana passada