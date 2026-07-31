El filtre d'una piscina atrapa un banyista de 40 anys a Mogán: «Un infant no ho hauria explicat»
L'home, d'1,90 metres i més de 80 quilos, continua recuperant-se després de quedar atrapat pel sistema de succió d'una piscina del sud de Gran Canària. La seva família reclama explicacions i els experts demanen sistemes d'aturada immediata
Bruno Betancor
Un banyista d'uns 40 anys continua recuperant-se després de quedar atrapat al fons d'una piscina pel sistema de succió del filtre en un establiment turístic de Mogán, al sud de Gran Canària.
El cas ha fet saltar les alarmes per la força que va arribar a exercir el mecanisme. L'afectat fa 1,90 metres d'alçada i pesa més de 80 quilos, però va necessitar la intervenció dels seus familiars per poder alliberar-se. «Si hagués estat un infant, no ho hauria explicat», adverteixen des del seu entorn.
Segons la informació disponible, l'afectat té entre 42 i 45 anys. L'accident va tenir lloc fa aproximadament dues setmanes i l'home encara es troba en procés de recuperació.
Va quedar retingut al fons quan es va activar la renovació de l'aigua
L'accident es va produir a la tarda, mentre l'home es banyava a la piscina del complex hoteler. En aquell moment s'hauria activat el sistema de renovació de l'aigua i la força d'aspiració el va deixar enganxat al filtre.
Els seus familiars es van adonar del que passava i van entrar a la piscina per intentar alliberar-lo. Finalment, ho van aconseguir i van evitar que romangués més temps sota l'aigua.
El banyista va ser traslladat a un centre sanitari amb lesions de pronòstic reservat. Tot i que continua recuperant-se, la seva família encara està profundament afectada per un episodi que considera extraordinàriament perillós.
La seva preocupació va augmentar després de saber que podria haver-hi hagut altres incidents similars al mateix establiment. Per aquest motiu, esperen rebre una explicació sobre el funcionament del sistema i les circumstàncies concretes en què es va activar.
«Els infants queden literalment atrapats sota l'aigua»
Sebastián Quintana, president de l'associació Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa i divulgador especialitzat en la prevenció dels ofegaments, adverteix que els menors són especialment vulnerables davant d'aquests sistemes d'aspiració.
Segons explica, el seu menor pes, volum i massa corporal fan que tinguin moltes més dificultats per vèncer la força de l'aigua i separar-se del conducte.
«Les nenes i els nens queden literalment atrapats sota l'aigua», alerta Quintana, que sosté que els menors representen aproximadament el 95% de les víctimes en aquest tipus d'accidents.
L'expert també posa el focus en el perill que comporta el cabell llarg. Recomana que les nenes i els nens amb els cabells llargs entrin a la piscina amb els cabells recollits, ja que poden ser una de les primeres parts del cos atretes cap als desguassos o els filtres.
Reclamen un «botó del pànic» visible al costat de les piscines
L'associació Canarias, 1.500 Kilómetros de Costa reclama que les piscines incorporin un sistema d'aturada d'emergència que permeti interrompre immediatament la succió.
La proposta consisteix a instal·lar un dispositiu conegut com a «botó del pànic» en un punt visible, accessible i degudament senyalitzat. D'aquesta manera, qualsevol usuari o treballador podria aturar el sistema en qüestió de segons si una persona quedés atrapada.
Quintana assenyala que altres països ja han implantat mesures específiques per reduir els riscos relacionats amb els conductes d'aspiració. Ara l'associació traslladarà aquesta petició a les administracions públiques amb l'objectiu que aquests mecanismes siguin obligatoris.
La família de l'afectat espera saber per què el sistema funcionava mentre hi havia banyistes dins l'aigua i si la instal·lació disposava de mesures suficients per respondre davant d'una emergència.
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026
- SOS Senglars reclama aturar les batudes després de rebre denúncies de veïns per trets durant la nit a prop de casa
- La terapeuta dels Andic va estar a Collbató dues setmanes abans de la caiguda mortal d’Isak Andic