L’incendi de la Vall d’Uixó continua actiu però estabilitzat
Més de 400 efectius i 30 mitjans aeris continuen les tasques d’extinció alhora que un total de 5.200 persones continuen encara evacuades.
Carmen Tomàs
L’incendi de la serra d’Espadà, que continua actiu, sense evolució ni avanç, va encarar ahir el seu sisè dia amb la bona notícia de la tornada a casa seva dels veïns de nou municipis: el miler de veïns de Fuentes de Ayódar, Ayódar, Torralba del Pinar, Villamalur, Azuébar i Almedíjar van rebre la confirmació al matí. A la tarda s’hi van sumar també els de Sueras, Alfondeguilla i Chóvar. Tot i així, encara són 5.200 els que es mantenen evacuats.
Mentrestant, prossegueix la lluita agosarada dels efectius, més de 400 de terrestres per tanda i més de 30 d’aeris, contra el foc. Com va explicar el director del centre de comandament avançat, Fernando Kindelán, l’incendi està evolucionant molt bé, però, mentre no puguem assumir la definició pròpia d’un incendi estabilitzat, preferim ser prudents", va assenyalar. De manera molt gràfica, va explicar que aproximadament el 70% del perímetre està consolidat. El foc, segons la xifra aportada després del Cecopi de les 19.00 hores, havia calcinat 9.598 hectàrees, amb un perímetre de poc més de 82 quilòmetres. Això suposa 300 més que el dia anterior, però sense evolució al llarg de la jornada. De fet, s’espera que no evolucionin gaire les hectàrees afectades.
Però el conseller d’Emergències, Juan Carlos Valderrama, va ser caut a l’explicar que "fins que l’incendi estigui completament extingit no es podrà donar una xifra definitiva".
Treva meteorològica
La inversió tèrmica es va avançar al que estava previst i va alentir el ritme de treball dels mitjans aeris. "Hem tingut estabilitat atmosfèrica. La capa límit estava molt baixa i ens ha impedit l’actuació dels mitjans aeris fins a les onze del matí. A partir d’aquella hora, els hem començat a introduir", va assenyalar Kindelán. "Ja teníem molt personal ubicat a les zones dels perímetres i hem aconseguit refredar una gran part consolidant-los, de manera que tenim certes garanties que en una gran part de l’incendi no tenim un risc especial de reproducció. En altres zones, hem tingut petits rebrots, torxes i algunes zones calentes on hem estat treballant tot el dia", va asseverar el director del comandament avançat. És el cas del rebrot produït que hi va haver ahir a Betxí, que va ser extingit sense problemes.
Els focs de Zamora
La Julia i el David van comprar una casa a Fornillos de Fermoselle amb la il·lusió d’"iniciar un projecte rural, no com a negoci, sinó per a nosaltres". "L’acabàvem de reformar", encerta a dir el David mentre prepara la mànega per refrescar les brases encara fumejants després del devastador pas del foc per aquest poble emplaçat al cor del parc natural d’Arribes del Duero.
"Tanta feina per a això", expressa la Julia mentre mira de reüll cap al vetust edifici, només sostingut per les quatre parets. Sense llançar per a res les campanes al vol, Fermoselle intenta tornar a la normalitat. Perquè Fermoselle, com altres pobles afectats per l’incendi, s’ha quedat sense llum. I, mentrestant, tota una comarca continua en suspens, pendent de l’evolució d’un incendi que ja és el més greu i gran de l’any a Zamora.
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