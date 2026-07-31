Obres de l’L9
Una nova esquerda en un dels edificis afectats pel forat del Putxet allarga fins al setembre el retorn del 38% dels veïns
Judit Bertran
Els Bombers de Barcelona han trobat una nova esquerda al soterrani del número 2 del carrer Rubinstein, un dels blocs més afectats per l’esvoranc ocasionat per les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Es tracta d’una «petita cavitat molt més petita que la inicial» que van trobar dimecres a la nit i que obliga a retardar el retorn del 38% dels veïns fins al setembre.
Així ho han indicat en declaracions a mitjans aquest divendres Ramon Ramírez, director general d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat; Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona, i Sebastià Massagué, director de Bombers de Barcelona; els que han assegurat que es tracta d’un «canvi de tendència» i que estan fent treballs d’injecció i d’estabilització per controlar la situació.
Fins ara, els veïns podien accedir puntualment a les seves vivendes sota la supervisió dels Bombers. Ara, no obstant, el cos ha pres noves mesures i fins que no s’estabilitzi la situació els afectats no hi podran ni entrar.
300 veïns afectats
L’incident ocorregut el 7 de juliol va afectar vuit edificis en total i 93 vivendes, i va deixar uns 300 veïns desallotjats temporalment. Setmanes després, un 62% dels veïns que van ser evacuats ja tenen llum verda per tornar a les seves vivendes i els restants s’hauran d’esperar fins al setembre per tenir més novetats ja que els treballs seguiran durant tot el mes d’agost.
A partir d’aquest mateix divendres, 48 veïns començaran a rebre un avançament de les ajudes econòmiques per fer front a les despeses extraordinàries derivades d’això. D’altra banda, Díaz ha explicat que s’ha ofert també la possibilitat de suspendre el pagament dels lloguers, una mesura a què gairebé una vintena de veïns s’han acollit.
També, per als 16 locals afectats s’ha habilitat una línia de préstecs de l’Institut Català de Finances perquè també puguin tenir una possibilitat per fer front a l’emergència.
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