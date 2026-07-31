Noves càmeres amb IA cacen l’ús del mòbil al volant
Trànsit posa en marxa una prova pilot a l’AP-7 i l’A-2 per identificar automàticament conductes de risc mentre es condueix.
Germán González
Amb l’objectiu d’acabar amb l’ús indegut del mòbil durant la conducció i la no-utilització del cinturó de seguretat, el Servei Català de Trànsit ha iniciat una prova pilot amb intel·ligència artificial (IA) a l’autovia A-2 i a l’autopista AP-7 que permet detectar de forma automàtica aquestes conductes de risc. Per a això s’aplica una tecnologia innovadora als carros remolc mòbils gràcies a la incorporació de càmeres d’alta definició i algoritmes avançats d’IA que analitzen contínuament el comportament dels conductors.Amb l’objectiu d’acabar amb l’ús indegut del telèfon mòbil durant la conducció i la no-utilització del cinturó de seguretat, el Servei Català de Trànsit ha iniciat una prova pilot amb intel·ligència artificial a l’autovia A2 i a l’autopista AP-7 que permet detectar de manera automàtica aquestes conductes de risc. Per a això s’està aplicant una tecnologia innovadora als carros-remolque mòbils gràcies a la incorporació de cambres d’alta definició i algoritmes avançats d’IA que permeten analitzar contínuament el comportament dels conductors.
El sistema ja ha sigut testat en diversos països europeus i aquest juny passat Trànsit va iniciar una prova pilot a les dues principals vies catalanes com a pas previ a estendre’l a tota la xarxa viària. De moment, ara s’està provant aquesta tecnologia en diferents entorns de circulació i amb diversos volums de trànsit. En dos mesos, el sistema va detectar més de 8.500 casos d’ús inadequat del telèfon mòbil i més de 4.500 infraccions relacionades amb el cinturó de seguretat.El sistema ja s’ha testat a diversos països europeus i el juny passat Trànsit va iniciar una prova pilot en les dues principals vies catalanes com a pas previ a estendre’l a tota la xarxa viària. De moment, s’està provant aquesta tecnologia en diferents entorns de circulació i amb diversos volums de tràfic. En els dos mesos que porta en funcionament, el sistema ha detectat més de 8.500 casos d’ús inadequat del telèfon mòbil i més de 4.500 infraccions relacionades amb el cinturó de seguretat.
El sistema capta dos tipus d’infraccions relacionades amb el mòbil: conductors que agafen el telèfon amb la mà i els que se’l posen sobre les cames, una conducta perillosa perquè obliga a apartar la vista de la carretera més temps.El sistema és capaç de captar dues tipologies d’infraccions relacionades amb el mòbil: d’una banda, els conductors que subjecten el telèfon amb la mà mentre circulen i, de l’altra, aquells que utilitzen el dispositiu recolzant-lo sobre la part superior de les cames, una conducta especialment perillosa perquè obliga el conductor a apartar la vista de la carretera durant més temps. Les dades indiquen que entre un 3,6% i un 6,6% dels conductors observats podrien estar utilitzant el telèfon durant la conducció, segons el tipus de via i les condicions del trànsit.
Sense cinturó de seguretat
La tecnologia va identificar 4.500 casos de persones que circulaven sense cinturó de seguretat o que l’utilitzaven malament. Segons l’estudi, entre l’1,3% i l’1,8% dels ocupants no utilitzen correctament aquest sistema, que Trànsit qualifica d’"element clau per reduir la gravetat de les lesions en cas d’accident".La tecnologia també ha identificat 4.500 casos de persones que circulaven sense cinturó de seguretat o l’utilitzen malament. Segons les estimacions de l’estudi, entre l’1,3% i l’1,8% dels ocupants dels vehicles observats no utilitzen correctament aquest sistema de seguretat que els responsables de Trànsit qualifiquen d’"element clau per reduir la gravetat de les lesions en cas d’accident".
Segons Trànsit, la prova pilot va demostrar l’elevada capacitat de la IA per identificar infraccions, amb nivells de precisió superiors al 70% en el cas del cinturó i més del 84% en l’ús del telèfon.Segons Trànsit, la prova pilot ha demostrat també l’elevada capacitat de la intel·ligència artificial per identificar infraccions, amb nivells de precisió superiors al 70% en el cas del cinturó i més del 84% en l’ús del telèfon.
L’anàlisi de les dades obtingudes durant la prova pilot que s’ha fet ha permès identificar patrons segons el tipus de via, el dia de la setmana i la franja horària. Respecte a l’ús del mòbil al volant, la incidència és superior a l’A-2, a l’entorn periurbà de Cornellà de Llobregat, on la prevalença estimada arriba fins al 5% dels conductors observats. A l’AP-7 se’n registraria el 3,6%.L’anàlisi de les dades obtingudes durant la prova pilot ha permès identificar patrons diferenciats segons el tipus de via, el dia de la setmana i la franja horària. Respecte a l’ús del telèfon mòbil al volant, la incidència és clarament superior a l’A-2, a l’entorn periurbà de Cornellà de Llobregat, on la prevalença estimada assoleix el 5% dels conductors observats. En el cas de l’AP-7 es registraria el 3,6%. En el conjunt de la prova pilot a les dues vies, s’estima que un 4,3% dels conductors utilitzen el telèfon mòbil mentre condueixen.En aquest sentit, en el conjunt de la prova pilot a les dues vies, s’estima que un 4,3% dels conductors utilitzen el telèfon mòbil mentre condueixen. En la comparativa internacional de l’estudi pilot, Catalunya ocupa la tercera posició en incompliment de la normativa relativa a l’ús de l’‘smartphone’ durant la conducció, només superada per Amèrica del Nord i un país europeu.
A Catalunya, les dades indiquen que les distraccions relacionades amb el mòbil són més freqüents durant els dies feiners, especialment entre dimecres i divendres, mentre que els nivells més baixos es registren els caps de setmana. Per franges horàries, l’ús del mòbil es concentra principalment en les hores diürnes, sobretot durant la franja del migdia, seguida de les primeres hores de la tarda.A Catalunya, les dades també indiquen que les distraccions relacionades amb el mòbil són més freqüents durant els dies laborables, especialment entre dimecres i divendres, mentre que els nivells més baixos es registren durant els caps de setmana. Per franges horàries, l’ús del mòbil es concentra principalment durant les hores diürnes i, sobretot, a la franja del migdia (entre les 11.30 h i les 15.30 h), seguida de les primeres hores de la tarda.
Quant al cinturó, l’AP-7 presenta una prevalença d’incompliment de l’1,8%, mentre que a l’A-2 se situa en l’1,2%. L’estudi mostra que les infraccions relacionades amb el cinturó augmenten en els caps de setmana, especialment els dissabtes, i que presenten una incidència més elevada en franges nocturnes i de matinada, especialment a l’AP-7.Quant al cinturó de seguretat, el comportament és diferent en cada una de les vies. L’AP-7 presenta una prevalença d’incompliment superior (1,8%), mentre que a l’A2 se situa en l’1,2%. L’estudi també mostra que les infraccions relacionades amb el cinturó tendeixen a augmentar durant els caps de setmana, especialment els dissabtes, i que presenten una incidència relativament més elevada en determinades franges nocturnes i de matinada, especialment a l’AP-7.
El director de Trànsit, Ramon Lamiel, va presentar aquesta prova pilot a l’antic peatge de la Roca de l’AP-7, just a l’inici de l’operació sortida d’agost, que incrementarà la presència de vehicles a les carreteres. Lamiel va assenyalar: "A la xarxa viària catalana la sinistralitat està molt dispersa i apostem per una estratègia de mobilitat en el control i la vigilància, que és el que ens proporciona aquesta tecnologia amb remolc".El director de Trànsit, Ramon Lamiel, ha presentat aquesta prova pilot a l’antic peatge de La Roca de l’AP-7, just a l’inici de l’operació sortida d’agost, que incrementarà la presència de vehicles a les carreteres. Lamiel ha assenyalat que "a la xarxa viària catalana la sinistralitat està molt dispersa i apostem per una estratègia de mobilitat en el control i la vigilància, que és el que ens proporciona aquesta tecnologia amb remolc". Trànsit preveu incorporar aquesta tecnologia mòbil de control en el futur Pla de Seguretat Viària 2027-2030.
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