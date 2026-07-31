Presó sense fiança per al presumpte piròman de l’Anoia
El detingut va estar al punt "exacte" on es van iniciar les flames, que van assolar unes 500 hectàrees i van obligar a confinar 33.000 veïns.
Germán González
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria d’Igualada i els Agents Rurals de la Catalunya Central van detenir F. U. P., de 58 anys, com a presumpte autor de tres incendis forestals ocorreguts a Carme (Anoia). La investigació va començar després d’analitzar l’incendi més recent, que es va registrar el 6 de juliol i va afectar unes 500 hectàrees forestals i agrícoles, a més d’empreses i habitatges, i va requerir el confinament de 33.000 persones de set municipis. La jutge de guàrdia d’Igualada va decretar presó provisional sense fiança per a l’arrestat per la "magnitud del resultat" causat i el "risc de reiteració delictiva", després de comprovar que el vehicle del sospitós es trobava aquell dia al punt exacte de l’inici de l’incendi, segons la resolució. Al cotxe del detingut es van trobar 27 encenedors.
Els Agents Rurals van poder determinar que l’origen del foc era al mateix voral de la carretera BV-2131 a prop de Carme (Anoia), on també es van localitzar les restes parcialment cremades d’uns fragments de cartró d’un paquet de llaunes de cervesa. Un equip conjunt d’investigació entre els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals va determinar que en els dos últims anys s’havien produït una sèrie d’incendis, tots presumptament provocats o de causa desconeguda, en una mateixa zona molt pròxima al punt d’inici del foc d’aquesta carretera, i per això se sospitava d’un piròman.
Els investigadors van recollir les declaracions de diverses persones que van passar per la zona poc abans de l’incendi i van revisar imatges de càmeres de seguretat per determinar quins vehicles es podien situar al lloc dels fets, a més d’analitzar-se les dades dels incendis anteriors. A partir de la investigació, s’ha pogut identificar F. U. P. com a presumpte autor d’un delicte d’incendi forestal. A més, se l’ha pogut relacionar amb un incendi originat el 29 de juny i un altre que va tenir lloc el juliol del 2024, tots tres a la mateixa zona. Respecte al de Carme, la jutge relata en l’ordre de presó que les flames van provocar un "greu impacte mediambiental i risc per a nuclis poblacionals", i es van produir "rellevants danys materials".
Els indicis
El detingut ha negat ser l’autor del foc declarat a la carretera de la població, per la qual passa dues vegades al dia, i ha justificat la troballa dels encenedors al·legant que és fumador i els hi regalen quan acudeix a l’estanc a comprar un cartró de tabac. No obstant, la jutge sosté: "No som davant un indici aïllat, sinó davant un conjunt d’indicis". Entre aquests, la presència del vehicle de l’investigat al punt "exacte" de la ignició; la declaració de testimonis que descriuen conductes anteriors de F. U. P., com llançar objectes encesos; l’informe tècnic dels Agents Rurals, que apuntaven a l’origen humà i voluntari del foc, i "l’existència d’incendis previs amb idèntic patró a la mateixa àrea".
La togada precisa que aquest patró és "incompatible amb la idea d’un fet ocasional o fortuït, i apunta cap a una conducta serialitzada o tendencial", cosa que suposa una "amenaça real". La seva interlocutòria afegeix que "no es tracta d’un delicte de resultat limitat, sinó d’un fenomen amb capacitat d’expansió incontrolada, les conseqüències del qual es poden multiplicar de manera exponencial, afectant béns mediambientals de difícil reparació, la integritat de persones i el patrimoni públic i privat". Aquest factor, al seu parer, converteix el risc de reiteració delictiva en un risc " qualitatiu i quantitatiu".
L’incendi del 6 de juliol va requerir el confinament de la població dels municipis de Carme, la Pobla de Claramunt, Castellolí, Capellades, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, així com de la zona sud d’Igualada. A més, va ser necessari desallotjar la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt.
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