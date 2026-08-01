Barcelona supera per primera vegada els 30 ºC cada dia de l’estiu
C. S.
Les onades de calor en sèrie i els valors extrems sostinguts que han asfixiat Barcelona des d’abans que comencés l’estiu han deixat una nova marca de rècord en els registres. Per primera vegada en els seus 113 anys de dades, l’Observatori Fabra ha registrat un mes de juliol en què la temperatura màxima ha superat els 30 ºC tots i cada un dels 31 dies.Les onades de calor en sèrie i els valors extrems sostinguts que han asfixiat Barcelona des d’abans que comencés l’estiu han deixat una nova osca de rècord en els registres de la ciutat. Per primera vegada en els seus 113 anys de dades, l’Observatori Fabra ha registrat un mes de juliol en què la temperatura màxima ha superat els 30oC durant cada un dels seus 31 dies.
De fet, la ratxa de calor és més llarga si es compten els últims dies de juny. L’estació meteorològica acumula 43 jornades consecutives amb temperatures màximes superiors a 30 graus.De fet, la ratxa de calor és encara més llarga si es tenen en compte els últims dies de juny. En total, l’estació meteorològica acumula 43 jornades consecutives amb temperatures màximes superiors als 30 graus. El mes de juliol també ha sigut el més càlid de tota la sèrie climàtica, iniciada el 1914. La temperatura mitjana s’ha situat en 28,1ºC, quatre per sobre de la mitjana. El registre supera en un grau al de juliol del 2006, que fins ara encapçalava la classificació.El mes que aquest divendres acaba també ha sigut el més càlid de tota la sèrie climàtica, iniciada el 1914. La temperatura mitjana s’ha situat en 28,1ºC, quatre per sobre de la mitjana climàtica. El registre supera en un grau al de juliol del 2006, que fins ara encapçalava la classificació.
En termes absoluts, aquest juliol va ser el segon mes més càlid observat al Fabra, només per darrere d’agost del 2003, quan la temperatura mitjana va arribar als 28,5 ºC. A més, és el segon mes consecutiu que se situa quatre graus per sobre de la mitjana. En termes absoluts, aquest juliol ha sigut el segon mes més càlid observat mai al Fabra, només per darrere de l’agost del 2003, quan la temperatura mitjana va arribar als 28,5 ºC. A més, és el segon mes consecutiu que se situa quatre graus per sobre de la mitjana climàtica. Una de les xifres més destacades es va produir el 8 de juliol, quan els termòmetres van arribar als 40,9 ºC. També es tracta de la temperatura més elevada registrada en aquest observatori.Una de les dades més destacades del mes es va produir el 8 de juliol, quan els termòmetres van arribar als 40,9 oC. També es tracta de la temperatura més elevada registrada a l’Observatori Fabra. El nou rècord va arribar menys de dos anys després que l’estació superés per primer cop la barrera dels 40 ºC. L’anterior màxima històrica, de 40 ºC exactes, es va registrar el 30 de juliol del 2024.El nou rècord arriba menys de dos anys després que l’estació superés per primera vegada la barrera dels 40oC. L’anterior màxima històrica, de 40oC exactes, s’havia registrat el 30 de juliol del 2024.
La temperatura mínima del mes va ser de 18,4 ºC, registrada el dia 26. Quant a les precipitacions, durant el juliol només es van recollir 3,2 litres per metre quadrat, l’11% de la mitjana climàtica mensual. La temperatura mínima del mes ha sigut de 18,4 ºC, registrada el dia 26. Quant a les precipitacions, durant tot el juliol només s’han recollit 3,2 litres per metre quadrat, l’equivalent a l’11% de la mitjana climàtica mensual. I les nits tampoc van donar treva. De fet, les nits tòrrides, quan els termòmetres no baixen dels 25 graus, també formen part de la nova normalitat climàtica.
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