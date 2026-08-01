El canvi climàtic multiplica el "combustible" dels incendis
Un estudi de la plataforma World Weather Attribution demostra fins a quin punt les condicions climàtiques adverses dels últims mesos han creat la "tempesta perfecta".
Valentina Raffio
Un incendi es pot iniciar per la caiguda d’un llamp, un accident, una negligència humana o fins i tot per l’acció deliberada d’un piròman. Però el que converteix una espurna inicial en una catàstrofe no és només com comença, sinó les condicions que troba al seu voltant. Sobretot, les del sòl i les de l’atmosfera. Segons una anàlisi d’atribució elaborat per World Weather Attribution, una de les principals plataformes internacionals dedicades a estudiar com el canvi climàtic altera els fenòmens extrems, l’escalfament global provocat per l’activitat humana ha multiplicat almenys per 20 la probabilitat que el centre d’Espanya experimentés unes condicions meteorològiques tan extremes com les que han alimentat els incendis registrats aquest estiu.
L’estudi, publicat ahir, afirma que, si no fos per l’escalfament global, la calor, la sequedat i la inflamabilitat de la vegetació de la zona d’Àvila, Madrid i Toledo haurien sigut menors. I, segurament, també les condicions que han permès que aquests focs es convertissin en alguns dels més extensos i devastadors de la història d’Espanya.
Sequedat i vent
El treball, liderat per un equip internacional de científics, s’ha centrat en l’anàlisi de les condicions meteorològiques registrades durant els set dies amb més risc d’incendi al centre peninsular. Segons expliquen els especialistes responsables d’aquestes anàlisis, un dels principals focus de la investigació va ser el conegut com a Daily Severity Rating (DSR), un indicador que combina variables com la temperatura, la humitat de l’aire, la sequedat del combustible vegetal i el vent per estimar fins a quin punt un incendi pot resultar difícil de controlar una vegada iniciat. Els resultats, afirmen, van apuntar a una conclusió clara. I és que la intensitat dels incendis d’aquest estiu a Espanya és una conseqüència directa del canvi climàtic. Si no fos per aquest fenomen, encara que els focs haguessin brollat igual, és molt possible que les flames no haguessin tingut ni la violència ni la intensitat registrada en les últimes setmanes.
L’estudi també afirma que aquestes condicions climàtiques que serveixen de "combustible" per als grans focs forestals a Espanya ja no són un fenomen excepcional, sinó que, si continua així, és possible que es tornin a repetir. L’anàlisi apunta que estem cada vegada més exposats a un patró marcat per hiverns relativament humits que afavoreixen el creixement de la vegetació, seguits de primaveres seques i onades de calor primerenques que converteixen aquesta biomassa en un enorme dipòsit de combustible. Quan coincideixen temperatures extremes, baixa humitat i vent, qualsevol espurna té moltes més possibilitats de transformar-se en un incendi de grans dimensions.
L’estudi analitza el cas de França, on en les últimes setmanes s’ha registrat una devastadora onada amb més de 120.000 hectàrees cremades. En aquest cas, el treball apunta que el canvi climàtic provocat per l’activitat humana ha duplicat la probabilitat que es registrin condicions meteorològiques favorables per a grans incendis.
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