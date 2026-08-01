La crisiposa el focus en una visita pendent per a Felip VI
Pilar Santos
En els últims mesos, Felip VI i la reina Letícia han visitat les zones afectades per la dana, l’accident ferroviari d’Adamuz i els incendis per interessar-se per la situació dels ciutadans afectats per aquestes tragèdies i donar el seu suport a les autoritats implicades a gestionar aquestes emergències. Amb la seva presència, la Corona mira de transmetre solidaritat i empatia, però aquest gest no sembla que s’hagi de produir tan ràpidament a Ceuta.En els últims mesos, Felip VI i la reina Letícia han visitat les zones afectades per la dana, l’accident ferroviari d’Adamuz i els incendis, per interessar-se per la situació dels ciutadans afectats per aquestes tragèdies i donar el seu recolzament a les autoritats implicades a gestionar aquestes emergències. Amb la seva presència, la Corona mira de transmetre solidaritat i empatia, però aquest gest no sembla que hagi de produir-se de forma tan automàtica a Ceuta.
Per a la Corona, la visita a la ciutat autònoma seria un desplaçament molt delicat a nivell polític i, segons fonts de la Zarzuela, per ara no es contempla. Els Reis han trepitjat totes les comunitats d’Espanya excepte les ciutats autònomes Ceuta i Melilla, dues places que el Marroc reivindica com a pròpies i considera que Espanya les ha "ocupat".
El malestar de Rabat
Para la Corona, la visita de la ciutat autònoma seria un desplaçament molt delicat a nivell polític i, segons fonts de la Zarzuela, per ara no és sobre la taula. Els Reis han trepitjat totes les comunitats d’Espanya tret de les ciutats autònomes Ceuta i Melilla, dues places que el Marroc reivindica com a pròpies i considera que Espanya les ha "ocupat". En tot cas, totes les activitats públiques de la Corona estan ratificades sempre pel Govern espanyol, així que seria sempre un viatge acordat amb la Moncloa.
En els 10 anys que fa que Felip VI ocupa el tron, no ha visitat encara aquesta part del país, i tampoc ho va fer com a príncep d’Astúries. Els seus pares, Joan Carles i Sofia, ho van fer una vegada com a prínceps d’Espanya, el 1970, i una altra ja com a Reis, el 2007. Per mostrar el seu malestar, el Govern de Rabat va cridar a consultes l’ambaixador a Madrid, llavors Omar Azziman. Va estar fora del seu lloc dos mesos i la relació bilateral es va arreglar poc desprésEn els 10 anys que Felip VI porta al tron no ha visitat encara aquesta part del país, tampoc ho va fer com a Príncep d’Astúries. Els seus pares, Joan Carles i Sofia, ho van fer una vegada com a Prínceps d’Espanya, el 1970, i una altra de només com a Reis, el 2007. La reacció del Marroc davant aquesta visita fa 19 anys va arribar fins i tot abans que el cap d’Estat espanyol trepitgés aquests territoris. Per mostrar el seu malestar, el Govern de Rabat va cridar a consultes el seu ambaixador a Madrid, llavors Omar Azziman. Va estar fora del seu lloc dos mesos i la relació bilateral es va arreglar poc després..
Felip VI va telefonar dijous a la nit al president del Govern, Pedro Sánchez, i al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas. També ahir va parlar amb Juan José Imbroda (PP), president de Melilla, per interessar-se per la situació en aquesta ciutat.En aquesta crisi humana, amb dotzena de morts i una societat ceutina sobrepassada per l’arribada de milers de marroquins a la seva ciutat, Felip VI va telefonar dijous a la nit al president del Govern, Pedro Sánchez, i al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, després del fort augment d’arribades d’immigrants irregulars registrat al llarg d’aquella jornada. També divendres al migdia va parlar amb Juan José Imbroda (PP), president de Melilla, per interessar-se per la situació en aquesta ciutat. La relació entre les dues cases reials no és dolenta. Felip VI i Mohamed VI s’han reunit en dues ocasions a Rabat: va ser un dels primers països que va visitar quan el Monarca espanyol va pujar al tron (un mes després de la seva proclamació, el 2014) i també va fer una visita d’Estat al país el 2019.La relació entre les dues cases reials no és dolenta. Felip VI i Mohamed VI s’han reunit en dues ocasions a Rabat: va ser un dels primers països que va visitar quan el Monarca espanyol va pujar al tron, tot just un mes després de la seva proclamació, el 2014, i també va fer una visita d’Estat al país magribí el 2019.
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