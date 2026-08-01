Feijóo carrega contra el Govern per "improvisar" la mesura de les balises
El líder del PP, que visitarà avui la ciutat autònoma, reclama "activar tots els instruments constitucionals" davant la crisi
Mariano Alonso Freire
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitarà Ceuta avui, un dia després que ho fes Pedro Sánchez. I transmetrà un missatge de dura crítica sobre l’actuació de l’Executiu i al que va dir el president ahir a la ciutat autònoma, on va anunciar la col·locació de boies a la platja d’El Tarajal perquè pugui ser considerada com una frontera física segons la recent sentència del Tribunal Suprem (TS). Segons el parer de Feijóo, això és poc menys que una simple ocurrència. "Una frontera no s’assegura improvisant boies", va afirmar el líder de l’oposició a través d’un comunicat en el qual va detallar sis mesures que s’haurien d’haver adoptat davant d’aquesta crisi.El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, visitarà Ceuta aquest dissabte, l’endemà que ho hagi fet el president del Govern, Pedro Sánchez. I ho farà amb un missatge de forta crítica a l’actuació de l’Executiu i al que hem dit el cap d’aquest divendres a la ciutat autònoma, on entre altres coses va anunciar la col·locació de boies a El Tarajal perquè sigui considerada una frontera física d’acord a la recent sentència del Tribunal Suprem (TS). Una cosa que per a Feijóo és poc menys que una ocurrència. "Una frontera no s’assegura improvisant boies", va afirmar el líder de l’oposició mitjançant un comunicat escrit, en el qual va detallar fins a sis mesures que segons el seu parer s’haurien d’haver adoptat davant aquesta crisi, on la ciutat autònoma ha rebut una allau de gent equivalent al 60% de la seva població, com va detallar el mateix president ceutí, el popular Juan Jesús Vivas.
El màxim mandatari del PP va tornar a reclamar un "desplegament immediat i massiu de mitjans" davant el que va qualificar com una "crisi de sobirania", una resposta que, segons ell, no s’ha materialitzat. "Reitero: el Govern ha de declarar Ceuta com a situació d’interès per a la seguretat nacional, ha d’activar tots els instruments constitucionals que preveu el nostre ordenament sense descartar-ne cap i ha dotar les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i les Forces Armades dels mitjans i les instruccions que aquesta situació exigeix"En el text, el màxim mandatari del PP torna a reclamar un "desplegament immediat i massiu de mitjans" davant el que qualifica com una "crisi de sobirania", cosa que segons el seu parer no s’ha produït. "Reitero, el Govern ha de declarar Ceuta situació d’interès per a la Seguretat Nacional, activar tots els instruments constitucionals que preveu el nostre ordenament, sense descartar-ne cap, i dotar les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i a les Forces Armades dels mitjans i de les instruccions que aquesta situació exigeix".. Feijóo també demanava que el Govern acceptés ja el desplegament de Frontex a la zona, que ja va ser ofert per part de la Comissió Europea, i que es fes possible el retorn dels que havien entrat de manera irregular des del Marroc, garantint "el proveïment d’aigua i de menjar que aquest retorn exigeix a la frontera".Igualment, el comunicat del líder popular demana que el Govern accepti ja el desplegament de Frontex a la zona, ofert per la Comissió Europea, i que es faci possible el retorn dels que han entrat irregularment des del Marroc, garantint per a això "el proveïment d’aigua i de menjar que aquest retorn exigeix a la frontera".
Sense citar en cap moment el règim de Mohamed VI, com des que va esclatar la crisi, el líder dels conservadors va assegurar que "Espanya no pot acceptar que el control de la seva frontera depengui d’una decisió aliena, perquè això no és un problema tècnic, sinó una humiliació". El comunicat afegeix: "Els socis europeus no són els enemics de la nació, sinó els aliats d’Espanya en la defensa de la frontera exterior d’Europa". n el terreny menys operatiu i més purament diplomàtic o polític, Feijóo assegura que "la prioritat diplomàtica és el Marroc, i unes gestions que en les últimes hores no han produït resultats han d’elevar-se al màxim nivell polític sense que cap altre front diplomàtic pugui desplaçar a aquest". Sense citar en cap moment el règim de Mohamed VI, com des que va esclatar la crisi, el líder dels conservadors assegura que "Espanya no pot acceptar que el control de la seva frontera depengui d’una decisió aliena, perquè això no és un problema tècnic, sinó una humiliació", i afegeix: "Els socis europeus no són els enemics de la Nació, sinó els aliats d’Espanya en la defensa de la frontera exterior d’Europa".
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