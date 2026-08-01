França intensifica la presència policial a la frontera espanyola
Leticia Fuentes
França s’uneix a la llista de països europeus que prenen mesures després de l’actual crisi migratòria que pateix Espanya. El país veí va decidir triplicar la presència policial a la frontera espanyola amb 334 policies i gendarmes, que se sumaran als ja mobilitzats habitualment a la zona.
A més, el Govern reforçarà la vigilància aèria amb tres avions de la policia de fronteres i patrulles a tots els trens procedents d’Espanya. "El dispositiu es densificarà tant com sigui necessari", va informar el ministre de l’Interior, Laurent Núñez, que juntament amb el president francès, Emmanuel Macron, segueixen de prop la situació.
Macron ha estat en contacte amb Pedro Sánchez durant tota aquesta crisi per "oferir la nostra solidaritat i proposar tota l’ajuda necessària, inclosa a través de Frontex". "Ceuta no es beneficia de la lliure circulació cap a la resta de l’espai Schengen. Malgrat això, vaig sol·licitar ahir al Ministre de l’Interior que reforci els controls a la nostra frontera amb Espanya si fos necessari: quatre unitats de forces mòbils, avions i drons estan desplegats", va manifestar el cap d’Estat francès.
El Govern francès va reaccionar amb rapidesa ahir, tement repercussions polítiques i de seguretat al seu país. La ministra delegada per a la Igualtat de Gènere, Aurore Bergé, va anar més enllà. En una entrevista a l’emissora Europe1, va lamentar que "les autoritats no sàpiguen regular i hagin permès aquesta afluència massiva a Espanya", i va dir de manera implícita al Marroc i a les xarxes de tràfic de persones. Tot i que també va criticar que "la política migratòria del Govern espanyol" havia propiciat aquesta situació, referint-se a un possible "efecte crida", després de la regularització de centenars de migrants.
La situació és perfecta per al discurs de l’extrema dreta francesa, que no va tardar a reiterar la promesa de restringir el lliure trànsit transfronterer. La líder d’Agrupació Nacional, Marine Le Pen, va insistir en la necessitat de reforçar els controls. "El 2027, aturarem aquesta bogeria reservant la lliure circulació Schengen als nacionals de la UE", va assenyalar.
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